Freiheitliche begrüßen eigene Klassen für Kinder ohne Deutschkenntnisse

Von: mk

Bozen – Die Initiative der Bozner Goetheschule erstmals eine erste Klasse zu bilden, in der nur Kinder sitzen die kein Deutsch können, findet die volle Unterstützung der Freiheitlichen. „Nach den zahlreichen, zahnlosen Ankündigungen von Seiten der politischen Führung ist absolut nachvollziehbar, dass eine Schulführungskraft zur Selbsthilfe übergeht um die untragbaren Zustände in den Griff zu bekommen“, so der Freiheitliche Obmann Roland Stauder.

„Weitere Schuljahre, die aufgrund von leeren Versprechungen und nicht umsetzbaren Ankündigungen ablaufen, kann sich Südtirol nicht leisten“, so Roland Stauder im Hinblick auf die fehlenden Sprachstandserhebungen im Kindergarten und die unverbindlichen Beratungsgespräche vor Einschulung der Kinder.

Die Tatsache, dass deutschsprachige Kinder als Minderheit in der eigenen Klasse nur eine zweitklassige Ausbildung erhalten, dürfe nicht länger hingenommen werden, daher seien Initiativen wie an der Bozner Goetheschule im Sinne der Kinder und der Minderheitenpolitik durchwegs zu begrüßen, so der Freiheitliche Obmann.

Darüber hinaus verweist der Freiheitliche Obmann darauf, dass der gesamte Bildungsbereich auf ein massives Personalproblem zusteuere. In den Kindergärten – wie Gewerkschaften warnen – stehe man vor einer Pensionierungswelle, deren Folgen noch nicht absehbar seien.

Was Grund-, Mittel- und Oberschule betrifft, habe die gerade erfolgte Stellenwahl gezeigt, dass ein großer Teil der zur Verfügung stehenden Stellen nicht besetzt werden konnte – schon das dritte Jahr in Folge.

„In Sonntagsreden wird Bildung gerne als das Kapital des 21. Jahrhunderts schlechthin bezeichnet, bei den bereitgestellten öffentlichen Mitteln und Ressourcen bildet das Kapitel Schule aber leider meistens das Schlusslicht!“, so die Freiheitlichen.