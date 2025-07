Freiheitliche fordern Einhaltung der Marktordnung am Bozner Obstplatz

Von: mk

Bozen – Der freiheitliche Bezirk „Bozen Stadt & Land“ begrüßt ausdrücklich die jüngsten Kontrollen der Gemeinde Bozen hinsichtlich der Einhaltung der Marktordnung am Bozner Obstplatz. Diese Kontrollen seien ein wichtiger Schritt, um die Qualität und Authentizität dieses traditionsreichen Marktes zu sichern.

“Gemäß Marktreglement dürfen Trockenfrüchte maximal 20 Prozent des Warenangebots an einem Stand ausmachen – der überwiegende Teil muss aus frischem Obst und Gemüse bestehen. Leider wird diese Vorgabe seit Jahren missachtet. Zahlreiche Marktstände, häufig von Ausländern betrieben, bieten hauptsächlich Trockenfrüchte und andere Fertigprodukte an, die nicht aus der Region stammen. Von den insgesamt 21 Ständen am Obstmarkt verkaufen derzeit lediglich vier tatsächlich noch frische Ware. Das widerspricht klar den geltenden Vorschriften”, so der Obmann des freiheitlichen Bezirks Bozen Stadt und Land, Walter Frick, in einer Aussendung.

Der Obstmarkt liege im Herzen von Bozen und stelle nicht nur einen historischen Tagesmarkt dar, auf dem seit Jahrhunderten gehandelt werde, sondern auch eine bedeutende touristische Attraktion. Umso wichtiger sei es, dass das Marktbild diesem Anspruch gerecht werde, betonen die Freiheitlichen.

“Wir begrüßen daher die angekündigten und bereits durchgeführten Kontrollen der Stadtverwaltung ausdrücklich und fordern eine konsequente Umsetzung der Marktordnung. Ziel muss es sein, dass wieder überwiegend regionale und frische Produkte aus Südtirol angeboten werden. Marktstände, die gegen das Reglement verstoßen, sollen konsequent geschlossen werden”, schreibt Walter Frick.