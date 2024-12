Freiheitliche: “Gerulf Stix war eine Säule unserer Gemeinschaft”

Von: mk

Bozen – Im Namen der Südtiroler Freiheitlichen zeigt sich das Vorstandsmitglied Dr. Florian von Ach tief betroffen vom Ableben des ehemaligen Dritten Nationalratspräsidenten und Ehrenobmannes der Tiroler FPÖ, Dr. Gerulf Stix: “Dr. Gerulf Stix war über Jahrzehnte eine, wenn nicht die prägende Persönlichkeit der Tiroler Freiheitlichen. Mit seinem politischen Gespür, mit seinem wachen Geist und seiner Führungspersönlichkeit hat er unserer Gesinnungsgemeinschaft seinen Stempel aufgedrückt. Ich hatte das Glück und die Ehre, Dr. Stix schon seit meiner Studentenzeit persönlich zu kennen, denn er war Mitglied und gern gesehener Gast und Referent bei nationalfreiheitlichen Studentenverbindungen.”

Stix sei ein stets aufmerksamer, charmanter und hochkultivierter Gesprächspartner gewesen, ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle, dessen politische Analysen den Nagel auf den Kopf trafen. “Dr. Stix war ein freiheitlicher Denker, denn der nationalliberale Gedanke prägte ihn zutiefst. Diesen Leitgedanken unserer Gesinnungsgemeinschaft wußten nur wenige so treffend und mit intellektueller Brillanz zu vertreten wie Dr. Stix”, so von Ach weiter.

So meinte Stix einst treffend in einem Leitartikel in der Wiener “Presse”: “Ich bekenne mich zu vier Nationen: zur Tiroler Landesnation, zur österreichischen Bundesnation, zur deutschen Volksnation und zur europäischen Kulturnation.” Für die Südtiroler Freiheitliche hatte er laut von Ach stets ein offenes Ohr, Tirol habe für ihn immer von Kufstein bis Salurn gereicht.

“Seinen letzten offiziellen Auftritt bei uns Freiheitlichen hatte er 2018, als er mit gewohnter intellektueller Schärfe die Hauptrede am Bozner Bezirksparteitag hielt. Er wird uns allen sehr fehlen und wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Fiducit und Glückauf, lieber Gerulf!”, so von Ach abschließend.