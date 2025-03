Freiheitliche kandidieren in Eppan

Von: lup

Eppan – Mit drei motivierten Kandidaten gehen die Freiheitlichen in Eppan an den Start. Listenführerin und Bürgermeisterkandidatin Sonja Meraner will die Bürger in den Mittelpunkt der Politik stellen: “Das Wichtigste ist der

persönliche Kontakt zu den Menschen. Die Politik muss zu den Bürgern kommen, ihnen zuhören und ihre Anliegen ernst nehmen. Daher ist es mir auch ein Anliegen, die Dorfzentren unserer Gemeinde wieder zu beleben und zu Orten der Begegnung zu machen.”

Mit Meraner stellen sich noch Dieter Aukenthaler und Margareth Breitenberger für die Freiheitlichen zur Wahl. “Wir wollen Eppan wieder sicherer machen. Deshalb setzen wir uns für mehr Polizeipräsenz in den Abendstunden und der Förderung moderner Überwachungssysteme ein”, heißt es in der Aussendung weiter.

Auch in Eppan stellt das Wohnen eine immer größere Herausforderung dar. Darum wollen sich Sonja Meraner und ihre Mitstreiter für bezahlbaren Wohnraum, besonders für junge Familien einsetzen. “Darum müssen wir die Spekulation stoppen und es den Eppanerin ermöglichen, in unserem Dorf ansässig zu bleiben. Deshalb ist es essenziell, die lokale Wirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze zu schaffen. Für unsere Pendler brauchen wir effiziente Verkehrsanbindungen nach Bozen, wozu auch der Tunnel am Pillhof gehört.”

In ihren Anliegen werden die Eppaner auch vom Parteiobmann der Freiheitlichen, Roland Stauder unterstützt:“ Die Freiheitlichen treten in Eppan mit einer motivierten Liste an und mit Sonja Meraner haben wir eine Listenführerin und Bürgermeisterkandidatin, für die Politik Dienst am Bürger bedeutet. Ich bin überzeugt, dass sie gute Arbeit für Eppan leisten wird.”