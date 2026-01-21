Aktuelle Seite: Home > Politik > “Friedensrat” Trumps soll in Davos unterzeichnet werden
US-Präsident will offenbar UNO-Konkurrenz schaffen

“Friedensrat” Trumps soll in Davos unterzeichnet werden

Mittwoch, 21. Januar 2026 | 21:31 Uhr
US-Präsident will offenbar UNO-Konkurrenz schaffen
APA/APA/KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Der von US-Präsident Donald Trump initiierte “Friedensrat” soll am Donnerstag Gestalt annehmen. Das Gründungsdokument für das Gremium soll nach US-Plänen bei einer Zeremonie am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos in Trumps Anwesenheit unterzeichnet werden. Der “Friedensrat” soll Trumps Vorstellungen zufolge internationale Konflikte beilegen – und zwar laut Charta ausdrücklich in Konkurrenz zu den Vereinten Nationen.

Ursprünglich war der “Friedensrat” als Teil der zweiten Phase des US-Plans für den Gazastreifen vorgestellt worden. In der Charta der Initiative wird das Palästinensergebiet jedoch nicht mehr genannt. Mehrere europäische Staaten äußerten starke Vorbehalte gegen die Pläne – unter anderem, weil Trump zum “Friedensrat” auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin eingeladen hat. Kritiker werfen Trump zudem vor, eine Alternative zur UNO schaffen zu wollen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Kommentare
94
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Kommentare
40
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Kommentare
39
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Klare Abfuhr für Trump
Kommentare
26
Klare Abfuhr für Trump
Trump: Rahmenabkommen zu Grönland erzielt – Keine Strafzölle
Kommentare
24
Trump: Rahmenabkommen zu Grönland erzielt – Keine Strafzölle
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 