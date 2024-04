Führungspositionen in Landesverwaltung besetzt

Bozen – Die Landesregierung hat auf Vorschlag von Personallandesrätin Magdalena Amhof mehrere Führungspositionen heute (9. April) neu besetzt oder bestätigt. Ab dem morgigen 10. April übernimmt der Direktor der Landesabteilung Straßendienst, Philipp Sicher, die Funktion des stellvertretenden Direktors des Ressorts Infrastrukturen und Mobilität. Ressortdirektor Martin Vallazza hatte Sicher dafür vorgeschlagen, auch weil Sicher diese Funktion bereits ausgeübt hatte.

Ebenfalls ab morgen, 10. April, übernimmt Sabina Sciarrone die Funktion der Vizegeneraldirektorin der Agentur für öffentliche Verträge. Sciarrone bringt dafür bereits langjährige Berufs- und Führungserfahrung im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe mit, sie hatte die Vergabeagentur bereits bis zur Nominierung von Direktorin Petra Mahlknecht im Dezember 2022 geschäftsführend geleitet. Der Führungsauftrag ist gekoppelt an jenen der Generaldirektorin und läuft bis zum 4. August 2025.

Erstmals besetzt wurde die Direktion der Abteilung Bereichsübergreifende Dienste. Zu dieser zählen das Organisationsamt, das Ökonomat, das Landesinstitut für Statistik (ASTAT) und das Amt für Personalentwicklung. Die Landesregierung hat die Führungsposition heute (9. April) an Peter Kinzner vergeben. Kinzners Führungsansatz sei „managementorientiert, durch eine pragmatische Vision bestimmt und gekennzeichnet von einer Wertschätzung der menschlichen Ressourcen“, heißt es in der Niederschrift der Kommission zur Auswahl dieser Führungsposition. Kinzner ist Jurist, hat die Ausbildung zum Gemeindesekretär abgeschlossen und war zuletzt in der Volksanwaltschaft tätig. Ab 13. Mai wird Peter Kinzner der Abteilung Bereichsübergreifende Dienste vorstehen.

Mit Peter Kasal übernimmt der bisherige Direktor des Amtes für Landschaftsplanung ab dem morgigen 10. April die Leitung der Landesabteilung Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster. Kasal folgt damit auf Alfred Vedovelli, der im Sommer 2023 in Pension gegangen war.