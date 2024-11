Gampenpassstraße: Alfreider zu Besuch in Tisens

Von: Ivd

Tisens – Die Mobilitätssituation im Allgemeinen und das Verkehrsnetz im Speziellen waren Themen, die Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider und der Direktor der Landesabteilung Straßendienst Philipp Sicher am Samstag mit Vertretern der Gemeinde Tisens und des “Komitee Gampenpass” vor Ort besprochen haben. Einen Lokalaugenschein haben die Landes- und Gemeindevertreter auch bei der Brücke in Naraun an der Staatsstraße auf den Gampenpass (SS 238) gemacht, die zuletzt vom Land in Zusammenarbeit mit der Gemeinde saniert worden war. Die Brücke sei nun besser befahrbar und stabiler, hieß es beim Lokalaugenschein. “Wie viele Bauwerke an der Gampenpassstraße gilt die Brücke mit ihren massiven Mauern und den auffallenden Bögen als historisches Zeitzeugnis und durch den wichtigen Eingriff für die Verkehrssicherheit konnten wir auch diesen besonderen Charakter erhalten”, zeigte sich Alfreider zufrieden.

Bei der Sanierung der 50 Meter langen Brücke wurden die Fahrbahndecke, die Bögen und die Seitenwände erneuert. Ein neuer Gehweg von 100 Metern wurde angelegt und zudem eine Kurve bergseitig begradigt. Um das Biotop unterhalb der Brücke zu schützen, wurde das Wasser in Abscheider geleitet. Die Mauerwerke wurden mit Steinen im ursprünglichen Stil der Brücke rekonstruiert und die Brücke erhielt eine robuste Struktur für mehr Langlebigkeit und Sicherheit. Auch ein bergseitiges Gebäude wurde integriert. Das Land und die Gemeinde Tisens hatten rund 657.000 Euro in die Eingriffe investiert.