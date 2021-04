Gastronomie weiter ohne Perspektive

Bozen – Die Gastronomiebetriebe in Südtirol und Italien werden weiter vertröstet und müssen in Ungewissheit leben. Landeshauptmann Arno Kompatscher hat in einem Brief an die Regierung in Rom die Öffnung von Bars und Restaurants gefordert und dabei angemerkt, dass dies die Zahlen in Südtirol erlauben würden. Derzeit liegt die Wocheninzidenz bei rund 130 Fällen auf 100.000 Einwohnern.

Auch andere Regionen in Italien drängen auf eine Öffnung der Gastronomie. In den vergangenen Tagen gab es Medienberichten zufolge auch italienweit Demonstrationen. Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza drückt aber auf die Bremse. Seiner Ansicht nach sei es für eine Öffnung der Gastronomie noch zu früh. Bekanntlich gibt es in Italien bis Ende des Monats keine gelben Zonen, in die Südtirol derzeit fallen würde.