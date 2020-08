„Geat nit – gibs nit!“

Neumarkt – „Immer dann, wenn, aus welchen Reihen und in welcher Form auch immer, Lösungsansätze für mehr Unabhängigkeit in unserem Land vorgebracht wurden, immer dann, wenn, zu welchen Themen auch immer, es zielführend und logisch wäre für Südtirol selbst eine Lösung zu suchen, zu finden und finanziell auch zu tragen, kam von der ‚hohen‘ Politik unseres Landes ein abweisendes „Geat nit!““, meint der Schützenbezirk Süd-Tiroler Unterland.

„Oft stellt sich dann berechtigterweise die Frage: „Wieso geht das eigentlich nicht? Greift hier nicht unsere Autonomie?“. Klare Antworten darauf erhalten wir selten bis nie. Spürbare Antworten begegnen uns in den letzten Wochen und Monaten vermehrt in Form von Ungewissheit, Skepsis bis hin zu Angst in der Bevölkerung. Der Schützenbezirk Süd-Tiroler Unterland startet mit 15. August 2020 eine, über mehrere Wochen andauernde, Banneraktion welche zum Nachdenken über bestimmte Themen anregen soll. Parallel zur Banneraktion werden Plakate und Flugblätter mit kurzen und prägnanten Informationen verteilt“, so der Schützenbezirk Süd-Tiroler Unterland.

„Ein Ziel dieser Aktion ist die Sensibilisierung der Bevölkerung hin zu mehr Unabhängigkeit für unser Land Südtirol. Wohl wissend welche Komplexität in der Lösung dieser, für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger unseres Landes spürbaren, Probleme steckt, verfolgt der Schützenbezirk Süd-Tiroler Unterland mit dieser Aktion ein weiteres Ziel: Der Politik, egal welchen Couleurs, den Spiegel vorhalten. Dies darf und soll als konstruktive Kritik verstanden werden und soll auch die Politik sensibilisieren, über den immer schmaler werdenden Tellerrand der Autonomie hinauszublicken, hin zu mehr Unabhängigkeit und Freiheit“, fährt der Schützenbezirk Süd-Tiroler Unterland fort.

„Für den Schützenbezirk Süd-Tiroler Unterland und auch für die Bevölkerung ist ein „Geat nit!“, als Antwort zu wenig. Wenn auf politischer Ebene zu Kompetenz und Diplomatie noch Heimatbewusstsein und vor allem ein starker Willen dazu kommen kann der Wege zu mehr Unabhängigkeit gelingen! Davon sind wir überzeugt. In diesem Sinne: „Geat nit – gib’s nit!““, abschließend der Schützenbezirk Süd-Tiroler Unterland.