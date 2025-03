Gebhard: „Väter in ihrer aktiven Rolle stärken“

Von: luk

Bozen – Familien finanziell unterstützen, damit mehr Väter Vaterschaftsurlaub und Elternzeit in Anspruch nehmen können: Das ist für die SVP-Landesfrauenreferentin und Kammerabgeordnete Renate Gebhard der Schlüssel zu Vätern, die ihre Rolle aktiv wahrnehmen, zu Eltern, die Familie und Beruf besser unter einen Hut bringen können, und zu einer Gesellschaft, in der Kinder willkommen sind.

Die SVP-Landesfrauenreferentin und Kammerabgeordnete Renate Gebhard nimmt anlässlich des morgigen Vatertages die aktuelle Studie des Arbeitsförderungsinstitutes AFI zur Elternzeit in Südtirol genauer unter die Lupe. „Wenn wir die veröffentlichten Zahlen in Relation zu den Geburten setzen, dann haben mehr Väter den verpflichtenden Vaterschaftsurlaub in Anspruch genommen: 56 Prozent im Jahr 2022 und 57 Prozent im Jahr 2023“, zeigt Gebhard auf. „So gesehen bestätigen die Daten die Entscheidung, diese Maßnahme zur Unterstützung der Familien und zur Stärkung der aktiven Rolle von Vätern dauerhaft zu verankern, nachdem der 10-tägige Vaterschaftsurlaub zunächst versuchsweise eingeführt worden war.“

Gleichzeitig sei auch die Zahl der Väter, die Elternzeit in Anspruch nehmen, auf 33 Prozent im Jahr 2023 gestiegen, „und das sehe ich als eine positive Entwicklung.“ Allerdings sei die durchschnittliche Dauer auf 28,5 Tagen gesunken, was laut der SVP-Landesfrauenreferentin klar aufzeigt, „wie stark wirtschaftliche Parameter die diesbezüglichen Entscheidungen der Südtiroler Familien beeinflussen. Um die Rolle der Väter weiter zu stärken sind wir daher zwar auf einem guten und richtigen Weg, müssen aber künftig verstärkt in einen der ausschlaggebenden Faktoren, nämlich dem Haushaltseinkommen, investieren“, ist Renate Gebhard überzeugt, dass es den Familien dann zunehmend leichter fallen werde, die Rolle der Väter in der Familie über die Verantwortung für das Familieneinkommen hinaus zu stärken. „Allen Vätern wünschen wir einen schönen Vatertag mit ihren Kindern.“