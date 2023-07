Gelungene Filmpremiere: „Unter Bäumen – Roland Riz“

Bozen – „Ein gelungener, sehr persönlicher Film über einen besonderen Menschen und sein bewegtes Leben“ – darüber waren sich die Teilnehmer an der Filmpremiere „Unter Bäumen – Roland Riz“ einig. Gemeinsam mit den Töchtern des langjährigen SVP-Politikers hatte die Südtiroler Volkspartei gestern in den Filmclub an der Dr.-Streiter-Gasse in Bozen geladen. Der Dokumentarfilm wird auch am 21. August 2023 mit Beginn um 20.20 Uhr auf RAI Südtirol gezeigt.

Im Beisein des 96-jährigen Roland Riz und seiner großen Familie feierten gestern auch zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der SVP-Gemeinschaft die Premiere des Films „Unter Bäumen – Roland Riz. Leben und Wirken“. Regisseurin Veronika Riz ist es gelungen, den Menschen Roland Riz aus der Perspektive seiner sieben Töchter zu zeigen. Unter den begeisterten Gästen waren u.a. Landeshauptmann Arno Kompatscher und Obmann Philipp Achammer. Letzterer unterstrich: „Ein Filmwerk, das beeindruckt – es zeigt einerseits Roland Riz, so wie ihn die Öffentlichkeit kennt: als gewieften Verhandler, brillanten Juristen und versierten Rhetoriker; andererseits wird vor allem auch der Mensch Roland Riz porträtiert: seine menschlichen Qualitäten, seine sensible Seite.“

Raum wurde im Film selbstverständlich den umfangreichen Tätigkeiten von Roland Riz als Rechtsanwalt und Universitätsprofessor gewidmet – und nicht zuletzt auch als prägender SVP-Politiker, der maßgeblichen Anteil an der Umsetzung des Zweiten Autonomiestatuts hatte. In Interviews erinnerte sich Roland Riz u.a. an die vielen Jahre als SVP-Parlamentarier in Rom und die Zeit als SVP-Obmann folgend auf Silvius Magnago. Nicht fehlten durfte im Film auch ein ausführlicher Blick auf das Privatleben des Familienvaters: Seine Töchter schildern, jede auf ihre Art und in ihrem privaten Kontext, wie sie den Vater erlebt haben. Bislang unveröffentlichte Bilder aus dem Privatarchiv der Familie vervollständigen den sehr persönlichen Blick auf das Leben eines „großen Südtirolers“.