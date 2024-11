Gemeinde Brixen dankt Ehrenamtlichen für Engagement

Von: Ivd

Brixen – Am vergangenen Freitag fand zum neunten Mal das Ehrenamtsfest in der Gemeinde Brixen statt. Bürgermeister Andreas Jungmann, Vizebürgermeister Ferdinando Stablum und Stadträtin Bettina Kerer empfingen rund 400 Ehrenamtliche. Auch die für das Ehrenamt zuständige Landesrätin Rosmarie Pamer, die Brixner Vertreter in der Landesregierung Magdalena Amhof und Peter Brunner sowie weitere Stadt- und Gemeinderäte gaben durch ihre Anwesenheit ihre Wertschätzung Ausdruck.

In den Grußworten bedankten sich alle Redner bei den Ehrenamtlichen, allen voran der Hausherr, Bürgermeister Jungmann. Er betonte: „Es sind gerade die Ehrenamtlichen, die gemeinsam Projekte stemmen und Verantwortung übernehmen. Ihr gestaltet unser Miteinander und den Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft. Das verdient größte Anerkennung.“

Vizebürgermeister Ferdinando Stablum hob das Engagement der Ehrenamtlichen in den Vereinen als entscheidend für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Vermittlung von Werten in Zeiten des Wandels hervor. Stadträtin Bettina Kerer, sichtlich stolz, verkündete, dass rein statistisch gesehen jeder zweiter Brixner und jede zweite Brixnerin in einem Verein tätig ist und gab einen kurzen Überblick über die 219 Vereine in der Gemeinde Brixen.

Landesrätin Rosmarie Pamer würdigte das Ehrenamtsfest als „ein leuchtendes Beispiel dafür, wie wertvoll das Engagement unserer Bürger ist. Der Zusammenhalt in Südtirol ist glücklicherweise an sehr vielen Orten spürbar. Der freiwillige Einsatz ist von unschätzbarem Wert und verdient unseren höchsten Respekt.“

Verena Pliger moderierte den Abend im Forum Brixen. Für das leibliche Wohl sorgten die Köche der Gemeindemensen, für den Service die Schüler des Berufszentrums „Emma Hellenstainer“. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Damensalonorchester La Valse und Jakob Messner verstärkte die gute Stimmung mit seinen Kabaretteinlagen. Zum Schluss erfreuten sich gar einige Gewinner über die Preise der Sponsoren, die die Stadträte verlosten. Der Hauptpreis, ein Grillfest für den Verein ging an die Fallschirm Selbsthilfegruppe für Schädel-Hirn-Trauma und Schlaganfall Betroffene Brixen.