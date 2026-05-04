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Neue App erleichtert Grabsuche

Gemeinde Brixen setzt auf digitale Friedhofsverwaltung

Montag, 04. Mai 2026 | 17:32 Uhr
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Von: mk

Brixen – Die Gemeinde Brixen geht einen weiteren Schritt in Richtung digitale Verwaltung und mehr Bürgernähe. Mit einer neuen Friedhofs-App stellt die Stadtverwaltung einen innovativen Service vor, der den Besuch des städtischen Friedhofs deutlich erleichtern soll. Ziel ist es, die Dienste für die Bevölkerung laufend zu verbessern und den Zugang zu wichtigen Informationen einfacher und schneller zu gestalten.

Gemeinderätin Paula Bacher präsentierte das neue Projekt gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen des Friedhofsamtes Brixen. Für den Dienst verantwortlich ist Sabina Lusser, unterstützt von den Mitarbeiterinnen Verena Runggatscher und Carmen Schenk.

Der städtische Friedhof wird täglich stark frequentiert: Laut Erhebungen besuchen zwischen 800 und 1.000 Personen pro Tag das Areal. Immer wieder wandten sich Bürgerinnen und Bürger telefonisch an das Friedhofsamt, um nach dem Standort bestimmter Grabstätten zu fragen. Aus diesem Bedarf heraus wurde eine neue digitale Lösung in Form einer App entwickelt. Über einen Link auf der Internetseite der Gemeinde gelangen Bürgerinnen und Bürger direkt zur digitalen Grabsuche. Nach Eingabe des Namens der verstorbenen Person und eines Prüfcodes wird die genaue Position der Grabstätte angezeigt. Zusätzlich kann über die Funktion „Druck“ ein Übersichtsplan des Stadtfriedhofs mit markierter Grabstelle oder Urnennische geöffnet werden.

Ein weiterer Ausbau des digitalen Angebots ist bereits in Umsetzung: Direkt auf dem neuen Friedhofsareal soll künftig eine digitale Informationstafel mit Touchscreen installiert werden. Besucherinnen und Besucher können dort vor Ort gezielt nach Grabstätten suchen und weitere Informationen abrufen.

Gemeinderätin Paula Bacher betont, dass digitale Angebote längst von allen Generationen genutzt werden. „Auch Seniorinnen und Senioren sind heute digital unterwegs. Wir versuchen, ihren Bedürfnissen bestmöglich entgegenzukommen“, so Bacher. Gleichzeitig bleibe das Friedhofsamt weiterhin persönlich erreichbar: Bürgerinnen und Bürger könnten sich jederzeit telefonisch melden, um Unterstützung oder Erklärungen zu den Suchfunktionen zu erhalten. “Wir sind laufend bestrebt die Dienstleistungen weiterzuentwickeln und Anregungen aus der Bevölkerung aufzunehmen. Dazu gehört auch die Erweiterung des Angebots an Urnengräbern”, so Bacher weiter. Derzeit verfügt der städtische Friedhof über 827 Urnennischen. Aufgrund der hohen Nachfrage – rund 70 Prozent der Bestattungen entfallen mittlerweile auf Urnen – sind bereits weitere Urnennischen in Planung.

Mit dem neuen Angebot verbindet die Gemeinde moderne Verwaltung mit einem sensiblen Dienst am Menschen – und schafft mehr Orientierung, Komfort und Service für Angehörige sowie Besucherinnen und Besucher des Friedhofs.

Bezirk: Eisacktal

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