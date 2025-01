Gemeinde Brixen stellt Vorprojekt zum Hofburggarten öffentlich vor

Von: mk

Brixen – Die Gemeinde Brixen freut sich, einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung des Hofburggartens bekannt zu geben. Am 30. Januar wird das Vorprojekt zur Neugestaltung in der Gemeinderatssitzung vorgestellt und zur Abstimmung gebracht.

Nach dem Staatsratsurteil vom 20. Juli 2022, das die Vergabe der Gestaltung an das Büro André Heller bestätigte, hat die Gemeinde Brixen in den letzten Monaten intensiv an der Ausarbeitung des Vorprojekts zum Hofburggarten weitergearbeitet. Dieses Vorprojekt ist ein wichtiger Schritt, um die Rahmenbedingungen dieses Vorhabens abzuklären, bevor es in die Hauptphase übergeht und Details ausgearbeitet werden. Entsprechend fand ein kontinuierlicher Austausch der Technischen Dienste der Gemeinde Brixen mit allen Projektbeteiligten statt, darunter das Büro Heller, das Landesdenkmalamt, das Forschungszentrum Laimburg, unabhängige Kunstexperten,die Diözese Bozen-Brixen und die Stiftung Hofburg.

„Dank eines hervorragenden Projektmanagements konnten wir sicherstellen, dass alle relevanten Partner frühzeitig in den Prozess eingebunden wurden und das Vorprojekt nun in einer Form vorliegt, die dem Gemeinderat die Möglichkeit gibt, fundiert darüber abzustimmen“, betont Bürgermeister Andreas Jungmann. „Das schafft die Grundlage, um das Projekt transparent und überzeugt in die nächste Phase zu führen.“

Am 29. Januar wird das Vorprojekt den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten präsentiert. Expertinnen und Experten, die das Projekt begleitet haben, werden anwesend sein. In dieser Form wird bereits am Vortag der Gemeinderatssitzung Raum für Fragen und Antworten geboten. Die Gemeinderatsitzung am 30. Januar beginnt um 18.00 Uhr und sieht sowohl die Vorstellung durch die Projektbeteiligten als auch die Besprechung und die Beschlussfassung vor. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können die Sitzung live verfolgen, der entsprechende Link wird rechtzeitig auf der Webseite der Gemeinde veröffentlicht.

Die Gemeinde Brixen möchte die Bevölkerung umfassend über die Fortschritte und Planungen informieren. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an der öffentlichen Vorstellung des Vorprojekts am 31. Januar teilzunehmen. Von 15.00 bis 19.00 Uhr stehen die Projektbeteiligten im Forum Brixen für Fragen zur Verfügung.