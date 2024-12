Gemeinderatswahl 2025 findet am 4. Mai statt

Von: mk

Bozen – Der Termin für die Gemeinderatswahl 2025 in der Region Trentino-Südtirol und für eine eventuelle Stichwahl ist nun offiziell. In seiner Funktion als Präsident der Region Trentino-Südtirol und als Südtiroler Landeshauptmann hat Arno Kompatscher das entsprechende Dekret unterzeichnet.

Die Gemeindewahlen werden demnach am Sonntag, 4. Mai 2025, von 7.00 bis 22.00 Uhr stattfinden. Eine eventuelle Stichwahl ist auf Sonntag, 18. Mai 2025, ebenfalls von 7 bis 22 Uhr, festgelegt. Am 4. Mai sind die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Trient und Bozen zudem aufgerufen, die Stadtviertelräte zu wählen.

In Südtirol finden 2025 Gemeindewahlen in 111 Gemeinden statt. In fünf Gemeinden ist bereits 2024 der Gemeinderat erneuert worden: So haben die Bürgerinnen und Bürger in Brixen am 26. Februar Bürgermeister und Gemeinderat gewählt, jene in den Gemeinden Leifers, Lana und St. Martin in Passeier am 26. Mai, während in Wengen am 10. November Neuwahlen erforderlich wurden.

In der Provinz Trient werden Wählerinnen und Wähler in 157 Gemeinden zu den Urnen gehen.