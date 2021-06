Gemeinderatswahlen: Am 10. Oktober wird gewählt

Etwaige Stichwahlen werden dann am 24. Oktober abgehalten

Bozen – Die Gemeinderatswahlen in der Region Trentino – Südtirol werden am 10. Oktober abgehalten.

Dies teilt der Präsident der Region Arno Kompatscher mit, nachdem er die Überlegungen und Meinungen der Regierungsmitglieder eingeholt hat. Etwaige Stichwahlen werden dann am 24. Oktober abgehalten. Aktuell sind in 8 Gemeinden Wahlen notwendig: drei Gemeinden in Südtirol, mit Glurns (889), Meran (37.368) und Nals (1.831) und fünf Gemeinden im Trentino mit Bondone (668), Brentonico (3.882) Nogaredo (1.917), Lona Lases (878) und Terragnolo (755).