Gemeindewahlen 2020: Kostenloser Transportdienst in Meran

Meran – Das Rote Kreuz bietet in Meran einen kostenlosen Transportdienst für nicht gehfähige Wähler an. Gehbehinderte Bürger, die in einem mit Rollstuhl nicht zugänglichen Wahlsprengel eingetragen sind, können ihr Wahlrecht in einem beliebigen Wahlsprengel der Gemeinde ausüben, in dem keine architektonischen Barrieren vorhanden sind.

Am Sonntag, 20. September 2020 bietet das Rote Kreuz allen nicht gehfähigen Wählerinnen und Wählern einen kostenlosen Transportdienst zu den Wahllokalen an. Dieser Dienst muss unter der Rufnummer 331 4247139 zu folgenden Zeiten vorgemerkt werden:

am Donnerstag, 17. September von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr;

am Freitag, 18. September von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr;

am Samstag, 20. September von 13.00 bis 14.30 Uhr.

Stimmabgabe der gehbehinderten Wähler

Gehbehinderte Wähler, die in einem mit Rollstuhl nicht zugänglichen Wahlsprengel eingetragen sind, können ihr Wahlrecht in einem beliebigen Wahlsprengel der Gemeinde ausüben, in dem es keine architektonischen Barrieren gibt. Hierfür müssen sich die betroffenen Bürger zu einem der barrierefreien Wahlsprengel (Für gehbehinderte Wähler und Wählerinnen zugängliche und ausgestattete Wahlsprengelsitze.pdf) begeben und neben dem Wahlausweis eine vom Sanitätsbetrieb auch für andere Zwecke und mit einem früheren Datum ausgestellte ärztliche Bescheinigung oder eine beglaubigte Abschrift des Sonderführerscheines vorweisen. Das vorgelegte Dokument muss auf jeden Fall ihre stark eingeschränkte Gehfähigkeit oder ihre Gehbehinderung belegen.

Das Amt für Hygiene und öffentliche Gesundheit in der Goethestraße 7 stellt diese Bescheinigungen von Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr und am Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr kostenlos und unverzüglich aus.

Am Freitag, 18. September nach 12.00 Uhr, am Samstag, 19. September und am Sonntag, 20. September kann das Amt nur für Notfälle unter der Rufnummer 335 7099476 kontaktiert werden, und zwar am Freitag von 13.00 Uhr bis 22.30 Uhr und am Samstag und Sonntag von 8.00 Uhr bis 22.30 Uhr.