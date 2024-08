Gemeindewahlen 2025: Regionalregierung schlägt 4. Mai vor

Von: mk

Bozen/Trient – Die Regionalregierung hat in der heutigen Sitzung beschlossen, dass die Gemeinderatswahlen im nächsten Jahr voraussichtlich am 4. Mai 2025 stattfinden werden.

Die Regionalregierung hat das entsprechende Verfahren eingeleitet, mit dem der 4. Mai 2025 als Datum für die Gemeinderatswahlen vorgeschlagen wird. Die Regierung hat auch den Termin für mögliche Stichwahlen auf Sonntag, den 18. Mai 2025, festgelegt. Spätere Termine im Mai wären im Hinblick auf eine hohe Wahlbeteiligung kaum möglich gewesen: Der 11. Mai fällt mit dem Alpini-Treffen in Biella zusammen, bei einer Wahl am 18. Mai wäre eine Stichwahl auf das lange Wochenende um den 1. Juni gefallen. Ähnlich die Situation am 25. Mai, bei dem die Stichwahl dann für den 8. Juni und damit den Pfingstfeiertagen in Südtirol vorgesehen wäre.

„Mit der Wahl dieses Datums schließen wir Terminüberschneidungen aus und schaffen damit die Voraussetzungen für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung“, erklärte der Präsident der Region Arno Kompatscher im Anschluss an die Regierungssitzung.

„Die Entscheidung zielt darauf ab, die Ausübung des Wahlrechts zu erleichtern und damit eine hohe Wahlbeteiligung zu garantieren“, schließt der Assessor für lokale Körperschaften, Franz Locher. „Wir sind zuversichtlich, dass diese Terminwahl zu einem reibungslosen Ablauf der Wahlen beitragen wird.“