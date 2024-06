Gemeinsam für die Jugend: Antrag der Grünen in Meran wird umgesetzt

Gemeinderatssitzung am 4. Juni

Von: mk

Meran – Der Beschlussantrag der Meraner Grünen sieht vor, Jugendarbeiter und weitere Akteure, welche mit jungen Menschen in Meran arbeiten, in den Gemeinderat einzuladen. Sie sollen Gelegenheit bekommen von ihrer Arbeit zu berichten und Anliegen an alle politischen Vertretungen richten zu können.

„Es muss ein parteiübergreifendes Anliegen sein, der Jugend dieser Stadt eine stärkere Stimme zu geben. Unser Antrag ist nur der Anfang. Wir wollen der Arbeit von Jugendzentren und JugendarbeiterInnen mehr Raum geben und sie bei dieser Gelegenheit auch wertschätzen. Zudem möchten wir von der Stadtregierung erfahren, welche Freiräume in Zukunft für junge Menschen entstehen sollen. Wir denken z.B. an die ehemalige Ferienkolonie am Vigiljoch“, sagt Fraktionssprecherin Julia Dalsant.

„Nach vielen Monaten wurde unser Antrag nun auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung gesetzt. Wir sind froh, dass wir den Gemeinderat nun endlich öffnen können für jene Menschen, welche sich tagtäglich um die jüngeren Generationen in Meran kümmern“, sagt Gemeinderätin Claudia Bellasi.

Die Meraner Grünen hoffen, dass interessierte Personen in den Gemeinderat kommen, um sich die Sitzung anzusehen. Sie wird, wie immer, auch live auf Youtube übertragen. Die Gemeinderatssitzung findet am 4. Juni ab 19.15 Uhr statt.