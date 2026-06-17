Generation 60+ des Pustertales auf Kulturfahrt nach Ladinien

Von: mk

St. Martin in Thurn – Die Generation 60+ des Pustertales in der SVP unternahm kürzlich eine eindrucksvolle Kulturfahrt nach Ladinien, um die Geschichte, Sprache und Kultur der Ladiner näher kennenzulernen. Ziel des Ausfluges war es, Einblicke in die traditionsreiche Vergangenheit und die lebendige Gegenwart dieser besonderen Volksgruppe zu gewinnen.

Auf Einladung der Bezirksvorsitzenden der Generation 60+ des Pustertales, Maria Messner, nahmen zahlreiche Seniorinnen und Senioren an der gemeinsamen Kulturfahrt teil. Die fachkundige kulturelle und geschichtliche Begleitung übernahmen der ehemalige Bezirkspräsident Manfred Schmidt sowie der ehemalige Präsident des ladinischen Museums „Ciastel de Tor“ Heinrich Huber.

Der Tag begann mit dem Besuch des Museums Ladin „Ciastel de Tor“ in St. Martin in Thurn. Im Namen der verhinderten Direktorin Kathy Molling begrüßte der Archäologe und Paläontologe Herwig Prinoth die Gruppe herzlich. Gemeinsam mit Heinrich Huber führte er in die Besonderheiten der ladinischen Geschichte, Sprache und Kultur ein.

Das Museum vermittelt auf anschauliche Weise die Geschichte und Gegenwart der Dolomitenladiner und fördert das Verständnis für die dritte Sprachgruppe Südtirols sowie deren bedeutenden Beitrag zur kulturellen Vielfalt des Landes. Die Ausstellung bot den Besucherinnen und Besuchern faszinierende Einblicke in die einzigartige Identität der Ladiner, ihre jahrhundertealte romanische Sprache, das traditionelle Handwerk sowie die geologische Entstehungsgeschichte der Dolomiten.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen besuchte die Gruppe das Bärenmuseum in St. Kassian, in dem die jüngsten bedeutenden Funde aus der Region ausgestellt sind. Besonderes Interesse fanden dabei die Erläuterungen des Paläontologen Dr. Herwig Prinoth zum berühmten Höhlenbären der Conturineshöhle sowie zu einer sensationellen Neuentdeckung: Zwei außergewöhnlich gut erhaltene Elchschaufeln wurden in einem Hochmoor am Campolongopass beziehungsweise in einem Bachbett im Bereich Saré bei St. Kassian gefunden. Die rund 7.800 beziehungsweise 6.000 Jahre alten Funde zählen zu den bedeutendsten archäologischen Entdeckungen der vergangenen Jahre im Dolomitenraum.

Anschließend führte die Fahrt durch das Gadertal weiter nach Cortina d’Ampezzo. Die beeindruckende Bergwelt der Dolomiten, malerische Dörfer und zahlreiche Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke sorgten für weitere landschaftliche und kulturelle Höhepunkte.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich von der Kulturfahrt begeistert und bezeichneten den Ausflug als informativ, bereichernd und inspirierend. Mit vielen neuen Eindrücken, interessanten Erkenntnissen und schönen gemeinsamen Erlebnissen traten sie schließlich die Heimreise ins Pustertal an.