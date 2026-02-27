Aktuelle Seite: Home > Politik > Generation 60+ in der SVP fordert mehr Ã¶ffentliche Sicherheit
â€žSicherheitslage stÃ¤rkenâ€œ

Generation 60+ in der SVP fordert mehr Ã¶ffentliche Sicherheit

Freitag, 27. Februar 2026 | 17:14 Uhr
Otto von Dellemann X130827_094 (1)
SVP
Von: mk

Bozen – Der Landesvorsitzende der Generation 60+, Otto von Dellemann, fordert eine verstärkte Aufmerksamkeit für die Sicherheitslage in Südtirol.

„Immer öfter wenden sich Seniorinnen und Senioren mit ihren Sorgen an mich. Viele berichten, dass sie sich im Alltag nicht mehr so sicher fühlen wie früher“, erklärt von Dellemann. Besonders ältere Menschen hätten Angst davor, Opfer von Diebstählen oder körperlichen Übergriffen zu werden.

Auch wenn sich ein Teil der Bevölkerung weiterhin sicher fühlt, wachse insbesondere unter vielen Seniorinnen und Senioren das Unsicherheitsgefühl spürbar. Nach Einbruch der Dunkelheit würden daher bestimmte Orte wie Bahnhöfe, abgelegene Straßen oder schlecht gepflegte öffentliche Plätze bewusst gemieden.

Von Dellemann fordert deshalb, die Wahrnehmungen und Anliegen der Menschen ernst zu nehmen. „Für viele ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger gehört ein Gefühl der Sicherheit zur Lebensqualität. Wenn Menschen beginnen, ihren Alltag aus Angst einzuschränken, ist das ein deutliches Signal, dass gehandelt werden muss“, so der Landesvorsitzende.

Ziel müsse es sein, sowohl die tatsächliche Sicherheitslage als auch das subjektive Sicherheitsempfinden nachhaltig zu stärken. Sicherheit und Ordnung seien grundlegende Voraussetzungen für ein funktionierendes Zusammenleben. „Die Menschen müssen sich in unserem Land wieder überall sicher fühlen können“, betont Otto von Dellemann abschließend.

Bezirk: Bozen

