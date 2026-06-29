Generation 60+ Südtirol gratuliert Oberösterreichischem Seniorenbund

Von: mk

Linz/Bozen – Mit einem festlichen Festakt feierte der Oberösterreichische Seniorenbund sein 70-jähriges Bestehen. Sieben Jahrzehnte engagierter Einsatz für die ältere Generation, gelebte Gemeinschaft und eine starke Interessenvertretung standen dabei im Mittelpunkt.

An den Feierlichkeiten am Freitag nahm auch eine Delegation der Generation 60+ in der SVP teil. Vertreten waren Landesvorsitzender Otto von Dellemann, die Bezirksvorsitzende des Burggrafenamtes, Traudi Götsch, Landesgeschäftsführer Martin Karl Pircher sowie Geschäftsführerin der Generation 60+ Alberta Tamers.

Eingeladen hatten der ehemalige Landeshauptmann von Oberösterreich und Landesobmann des Oberösterreichischen Seniorenbundes, Dr. Josef Pühringer, gemeinsam mit Landesgeschäftsführer Bundesrat Mag. Franz Ebner. Zu den Ehrengästen zählten außerdem Altbundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel, Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec sowie der Vorsitzende der Seniorenunion CSU Bayern, Franz Meyer.

Otto von Dellemann übermittelte die Glückwünsche von Parteiobmann Dieter Steger, Landeshauptmann Arno Kompatscher und Altlandeshauptmann Luis Durnwalder.

Besonders hob er die enge und langjährige Freundschaft zwischen Südtirol und Oberösterreich hervor. Beide Regionen verbinde eine gewachsene Partnerschaft, die von gegenseitiger Wertschätzung, Solidarität und einem lebendigen Austausch geprägt sei. Die Zusammenarbeit der Seniorenorganisationen sei dafür ein sichtbares Zeichen. Zugleich freue es ihn, dass das Treffen auch Gelegenheit bot, bestehende Kontakte in Oberösterreich, Österreich und Bayern wiederzusehen sowie zahlreiche neue Bekanntschaften zu knüpfen und den grenzüberschreitenden Austausch weiter zu vertiefen.

„70 Jahre Oberösterreichischer Seniorenbund bedeuten sieben Jahrzehnte Verantwortung und Zusammenhalt. Beeindruckend sind nicht nur die 77.000 Mitglieder, sondern vor allem die Menschen dahinter, die sich mit großem Engagement für die Gemeinschaft einsetzen“, betonte von Dellemann. Mit Blick auf die Zukunft verwies er auf gemeinsame Herausforderungen wie Altersdiskriminierung, Einsamkeit im Alter, Pflege, Gesundheitsversorgung und Digitalisierung. Diese Themen erforderten entschlossenes Handeln und eine enge Zusammenarbeit. „Wo Menschen füreinander da sind, entstehen Lebensqualität, Sicherheit und Vertrauen“, sagte er.

Besondere Anerkennung sprach von Dellemann Dr. Josef Pühringer aus. Als Landeshauptmann von Oberösterreich, Präsident des Österreichischen Seniorenbundes und überzeugter Europäer habe er über viele Jahre Verantwortung übernommen und das gesellschaftliche Leben nachhaltig mitgeprägt. „70 Jahre Oberösterreichischer Seniorenbund sind nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern auch ein Auftrag für die Zukunft. Die Geschichte des Seniorenbundes zeigt eindrucksvoll, was Menschen erreichen können, wenn sie zusammenstehen und gemeinsame Ziele verfolgen. Bewahren Sie sich diese Stärke und bleiben Sie eine starke Stimme für die ältere Generation und für unsere Gesellschaft insgesamt“, so Otto von Dellemann.