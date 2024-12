Gennaccaro bei 30-Jahr-Jubiläum der Präsidentenkonferenz

Von: Ivd

Bozen – Angelo Gennaccaro, Vizepräsident des Südtiroler Landtages, hat am Montag in Rom an den Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Konferenz der Präsidenten der gesetzgebenden Versammlungen der Regionen und autonomen Provinzen teilgenommen. Bei der Veranstaltung, die im „Saal der Königin“ (Sala della Regina) des Palazzo Montecitorio, dem Sitz der Abgeordnetenkammer, stattfand, war auch Staatspräsident Sergio Mattarella anwesend, ebenso Lorenzo Fontana, der Präsident der Abgeordnetenkammer.

„In diesen 30 Jahren hat die Konferenz eine zentrale Rolle in unserem institutionellen Gefüge gespielt: Sie hat die Zusammenarbeit der gesetzgebenden Versammlungen gefördert und zu positiven Erfahrungen, neuen Projekten und innovativen Lösungen geführt“, unterstrich Vizepräsident Gennaccaro. „Der Austausch und Dialog mit anderen regionalen Realitäten ist von grundlegender Bedeutung, es ermöglicht, effizient mit der Regierung zu sprechen und zu verhandeln und unsere Kräfte zu bündeln, um Fragen von gemeinsamem Interesse gemeinsam anzugehen.“

Südtirol nehme, so Gennaccaro weiter, „mit seinen sprachlichen, rechtlichen und historischen Besonderheiten eine Sonderstellung im partizipativen institutionellen System ein, das alle italienischen Regionen vernetzt. Ich bin von der Bedeutung dieses Systems für unsere Provinz zutiefst überzeugt. Durch die Konferenz hat unsere Autonomie die Möglichkeit, ihre hervorragenden Leistungen und erfolgreichen Lösungen nach außen zu tragen. Dies geschieht nicht nur aus organisatorischer und rechtlicher Sicht, sondern auch durch die Präsentation der Initiativen, die der Landtag zugunsten der Bürger setzt.“

Während der Feierlichkeiten wurde auch eine Videobotschaft von Vasco Alves Cordeiro, dem Präsidenten des Europäischen Ausschusses der Regionen, übertragen, der durch den Vertrag von Maastricht als Vertretung der lokalen und regionalen Körperschaften gegründet wurde – so wie die Präsidentenkonferenz ebenfalls vor 30 Jahren.