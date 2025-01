“Gerade in Zeiten wie diesen wichtig”

Von: mk

Bozen/Rom – „Gerade aufgrund des sich verschärfenden Klimas der Intoleranz gegenüber jüdischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, ist es wichtig, ihre leidvolle Geschichte wachzuhalten und den Gedenktag dafür zu nutzen. Dabei darf die berechtigte Kritik an der Regierung Netanjahu kein Alibi für Antisemitismus sein“, betont SVP-Senatorin und Vorsitzende der Autonomiegruppe im Senat, Julia Unterberger, in einer Aussendung.

„Es ist nicht hinnehmbar, dass die Senatorin auf Lebenszeit, Liliana Segre, eine der letzten Zeitzeuginnen der Konzentrationslager, im Zentrum einer Hasskampagne steht und dass sie aus diesem Grund darauf verzichten musste, an den Veranstaltungen zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus teilzunehmen. Wenn wir die Erinnerung an das, was geschehen ist, verlieren, ebnet dies den Weg für neue Tragödien.“