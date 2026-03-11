Aktuelle Seite: Home > Politik > Gerechte Anerkennung von Erziehungs- und Pflegezeiten
Begehrensantrag zur Stärkung der Rentengerechtigkeit

Gerechte Anerkennung von Erziehungs- und Pflegezeiten

Mittwoch, 11. März 2026 | 12:16 Uhr
Geghard Deeg
SVP
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Erziehungs- und Pflegearbeit ist eine tragende Säule unserer Gesellschaft. Dennoch wird sie im derzeitigen Rentensystem nur unzureichend berücksichtigt. Das hat zumindest SVP-Parlamentarierin Renate Gebhard unterstrichen und dazu bereits 2018 einen Gesetzentwurf im Parlament eingebracht, der die rentenmäßige Anerkennung der Erziehungs- und Pflegezeiten vorsieht. Mit einem Begehrensantrag fordert SVP-Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg nun die Verabschiedung dieses Gesetzentwurfes und damit eine gerechtere Anerkennung dieser Leistungen bei der Rentenberechnung.

„Nach wie vor übernehmen überwiegend Frauen den Großteil der Erziehungs- und Pflegearbeit. Das führt häufig zu Teilzeitarbeit oder Erwerbsunterbrechungen – mit der Folge, dass Frauen im Alter deutlich niedrigere Pensionen erhalten“, erklärt Deeg. Tatsächlich beziehen Frauen heute durchschnittlich nur etwa halb so hohe Altersrenten wie Männer. Die zuständigen Sozialversicherungsanstalten bestätigen seit Jahren eine erhebliche Rentenlücke zwischen den Geschlechtern.

Ursachen dafür sind unter anderem niedrigere Einkommen, häufigere Teilzeitbeschäftigung, längere Erwerbsunterbrechungen sowie strukturelle Hürden bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Besonders ins Gewicht falle dabei die unbezahlte Sorgearbeit: „Viele Frauen reduzieren ihre Erwerbstätigkeit oder unterbrechen sie, um Kinder zu erziehen oder pflegebedürftige Angehörige zu betreuen. Diese gesellschaftlich unverzichtbare Arbeit spiegelt sich im Rentensystem bislang nur unzureichend wider.“

Die vergangenen Jahre – insbesondere während der Covid-19-Pandemie – hätten laut Deeg deutlich gezeigt, wie stark familiäre Betreuungs- und Pflegeaufgaben auf den Schultern von Frauen lasten. „Tausende Frauen haben in dieser Zeit oft unsichtbar, unbezahlt und ohne ausreichende soziale Absicherung einen unverzichtbaren Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt geleistet“, betont die Landtagsabgeordnete.

Der Begehrensantrag des Südtiroler Landtages knüpft an einen Gesetzesentwurf an, den die SVP-Parlamentarierin Renate Gebhard bereits 2018 und erneut 2022 in Rom eingebracht hat. Dieser sieht vor, Erziehungszeiten im Rentensystem stärker zu berücksichtigen, indem das Renteneintrittsalter für erwerbstätige Mütter um ein Jahr pro Kind gesenkt wird.

„Die Anerkennung von Erziehungs- und Pflegezeiten ist keine Sonderleistung, sondern eine Frage der sozialen Gerechtigkeit“, unterstreicht Gebhard. Ziel sei es, strukturelle Benachteiligungen auszugleichen, weibliche Altersarmut vorzubeugen, echte Gleichstellung auch im Ruhestand und somit ein würdiges Altern zu ermöglichen.

Mit dem Begehrensantrag fordert der Südtiroler Landtag daher die italienische Regierung und das Parlament auffordern, den entsprechenden Gesetzesentwurf von Renate Gebhard zu genehmigen und weitere Maßnahmen auf den Weg zu bringen, um Erziehungs- und Pflegearbeit rentenmäßig besser abzusichern und der Erwerbsarbeit stärker gleichzustellen.

„Sorgearbeit hält unsere Gesellschaft zusammen. Es ist höchste Zeit, dass sich diese Leistung auch in der Alterssicherung widerspiegelt“, so Deeg und Gebhard abschließend.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Brixner Auwald: Verwaltungsgericht stoppt weitere Rodungen – VIDEO
Kommentare
46
Brixner Auwald: Verwaltungsgericht stoppt weitere Rodungen – VIDEO
Lukrativer Nebenjob: Wie viel Landesbedienstete dazu verdienen
Kommentare
45
Lukrativer Nebenjob: Wie viel Landesbedienstete dazu verdienen
Geisterfahrer-Unfall: Handys von Carabinieri werden analysiert
Kommentare
37
Geisterfahrer-Unfall: Handys von Carabinieri werden analysiert
Trump sieht Iran-Krieg “so gut wie beendet”
Kommentare
30
Trump sieht Iran-Krieg “so gut wie beendet”
Streit um Teilung der Macht nach Wahl in Baden-Württemberg
Kommentare
28
Streit um Teilung der Macht nach Wahl in Baden-Württemberg
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 