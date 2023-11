Geschäftsmann ohnmächtig geprügelt – STF fordert Ordnungsdienst

Bozen – In der Südtiroler Straße in Bozen ist ein Kaufmann in seinem Geschäft von Migranten überfallen und mit Schlägen auf den Kopf und auf den Körper so brutal zugerichtet, dass er ohnmächtig zusammengebrochen ist und mehrere Rippenbrüche davongetragen hat. Dies berichtet die Süd-Tiroler Freiheit in einer Aussendung. Der Landtagsabgeordnete Sven Knoll, fordert die Polizei auf, umgehend für den Schutz der Bürger in Bozen zu sorgen.

Die Täter seien meistens bekannt und schon vorbestraft. „Derartige Leute müssen endlich eingesperrt bzw. abgeschoben werden!“, betont Knoll.

Die Süd-Tiroler Freiheit hat erst unlängst in Bozen das Modell des Ordnungsdienstes der Stadt Linz vorgestellt, mit welchem erfolgreich für mehr Sicherheit auf den Straßen von Linz gesorgt worden sei. „Wenn die Polizei nicht mehr in der Lage ist, die Bürger in Südtirol zu beschützen, dann braucht es auch in Südtirol einen derartigen Ordnungsdienst. Es darf nicht so weit kommen, dass die Bürger zur Selbsthilfe greifen und sich in Bürgerwehren organisieren müssen, um sich selbst zu schützen“, erklärt Knoll.

Als weitere Maßnahme fordert die Süd-Tiroler Freiheit, dass in Bozen der Bahnhofspark und das Viertel zwischen Waltherplatz, Südtiroler Straße und der Baustelle des Kaufhauses Bozen von herumlungernden Migranten geräumt werde. „Diese Personen begehen jeden Tag Straftaten, handeln mit Drogen, belästigen Passanten und sind obendrein auch noch größtenteils ohne gültige Aufenthaltsbewilligung in Südtirol“, erklärt Knoll.