“Gesellschaftlicher Zusammenhalt entscheidend”

Bozen – Im Rahmen des Mediengesprächs zum Jahreswechsel am 27. Dezember hat Landeshauptmann Arno Kompatscher den Weg der Krisenbewältigung sowie die aktuelle Corona-Lage aufgezeigt.

­­

Das Jahr 2021 war in vieler Hinsicht von der Corona-Krise geprägt. Im Rückblick ging Landeshauptmann Arno Kompatscher auf die bisherige Krisenbewältigung ein. “Anfang des Jahres haben wir nach strengen Einschränkungen über die Feiertage erst am 7. Jänner wieder langsam Geschäfte, Bars und Restaurants aufgesperrt. Die Lage blieb bis zum Frühjahr angespannt”, erinnerte der Landeshauptmann. In der Krise habe es aber auch Erfolge gegeben: Auch dank umfangreicher Corona-Hilfen für Familien und Unternehmen habe es Südtirol jedoch geschafft, den erlittenen Rückschlag schneller wegzustecken, als befürchtet worden war. “Wir haben einen wirtschaftlich und gesellschaftlich erfreulichen Sommer erlebt. Nun stehen wir neuerdings vor gemeinsamen Herausforderungen, die uns allen Mut, Zuversicht und Zusammenhalt abverlangen”, ordnete Kompatscher die aktuelle Situation ein.

Spielraum nach Finanzverhandlungen mit Rom

Die erfolgreichen Finanzverhandlungen mit Rom hätten den notwendigen Spielraum geschaffen, um den Weg aus der Krise auch weiterhin erfolgreich zu gehen zu können, so der Landeshauptmann. Dank des großen Einsatzes im Südtiroler Gesundheitsbetrieb sowie vieler freiwilliger Helferinnen und Helfer seien immer wieder Aktionen gesetzt worden, um den Infektionsdruck abzufedern. “Anfang Dezember ist es beispielsweise mit der Impfoffensive gelungen, das Infektionsgeschehen etwas einzubremsen und so die Voraussetzungen für etwas ruhigere Festtage zu schaffen. Mit Blick auf die von vielen Experten vorhergesagte Omikron-Welle wird es jedoch weiterhin viel Disziplin, Ernsthaftigkeit und Solidarität brauchen, um das wirtschaftliche und gesellschaftliche Fundament unseres Landes zu schützen”, mahnte der Landeshauptmann.

Der Zusammenhalt habe auch in Südtirol unter dem Druck der Covid-19-Pandemie gelitten. Deshalb werde es umso entscheidender sein, diesen wieder zu stärken, um der aktuellen Krise ihren Schrecken zu nehmen. Dank der vorhandenen Erfahrung, eines gut ausgestatteten Landeshaushalts sowie gut erprobter Impfstoffe seien die Voraussetzungen dafür gegeben, zeigte sich Kompatscher zuversichtlich. Wichtig sei in diesem Zusammenhang auch das Demokratieverständnis: “Was in der demokratischen Gesellschaft beschlossen wird, das gilt und wird von allen gemeinsam getragen”, stellte Landeshauptmann Kompatscher klar. Gemeinsam beschlossene Regeln könnten jederzeit offen diskutiert und auch geändert werden, aber dies müsse innerhalb und dürfe nie außerhalb der demokratischen Spielregeln erfolgen.