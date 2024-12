Gespräche über Gaza-Waffenruhe erneut ins Stocken geraten

Von: APA/dpa/Reuters/AFP

Die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der dort festgehaltenen Geiseln sind erneut ins Stocken geraten. Unterdessen sorgte der Besuch des rechtsextremen israelischen Ministers Itamar Ben Gvir am Donnerstag auf dem Tempelberg in Jerusalem für weitere Spannungen. Im Gazastreifen wurden bei Angriffen des israelischen Militärs Donnerstag früh laut palästinensischen Angaben mindestens zehn Menschen getötet, darunter fünf Journalisten.

Israel und die palästinensische Terrororganisation Hamas warfen einander am Mittwoch gegenseitig vor, für die Blockade der Verhandlungen verantwortlich zu sein. Laut israelischen Medien verweigerte die Hamas die Übergabe einer Namensliste der verbleibenden Geiseln in ihrer Gewalt. Anfang der Woche hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu im israelischen Parlament noch von “Fortschritten” in den Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln berichtet.

Gegenseitige Vorwürfe in Verhandlungen

Die Hamas erhob in einer Erklärung den Vorwurf, dass Israel bei den nicht direkt, sondern über internationale Vermittler geführten Verhandlungen in der katarischen Hauptstadt Doha “neue Bedingungen” gestellt habe. Dadurch habe sich “der Abschluss eines Abkommens verzögert”.

Netanyahus Büro reagierte seinerseits mit dem Vorwurf, die Hamas habe “neue Hürden in den Verhandlungen aufgebaut”. Dabei habe die Hamas bereits erzielte Einigungen in verschiedenen Punkten wieder gekippt.

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas dauert seit mehr als 14 Monaten an. Er war durch den beispiellosen Großangriff der Hamas und mit ihr verbündeter Gruppen auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst worden. Bei dem damaligen Überfall wurden nach israelischen Angaben 1.208 Menschen getötet und 251 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Unter ihnen befindet sich der österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger Tal Shoham.

Drei Säuglinge an Unterkühlung gestorben

Seit dem Hamas-Überfall geht die israelische Armee massiv im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach jüngsten Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde des Palästinensergebiets bereits mehr als 45.390 Menschen getötet. Diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Der Leiter der Kinderstation im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im Süden des Gazastreifens, Ahmed al-Farra, sagte der Nachrichtenagentur AFP, seit Wochenbeginn seien drei nur wenige Tage beziehungsweise Wochen alte Säuglinge an Unterkühlung gestorben. Grund hierfür sei, dass die Eltern der Kinder als Vertriebene in Zelten lebten, die nicht ausreichend Schutz vor der Kälte böten, führte der Arzt aus.

Israels Minister provoziert mit Gebet auf Tempelberg

Für weitere Spannungen mit den Palästinensern sorgte der israelische Sicherheitsminister Ben Gvir. Er erklärte am Donnerstag im Onlinedienst X, er habe den Tempel besucht, “um für die Sicherheit unserer Soldaten, für die schnelle Rückkehr aller (im Gazastreifen festgehaltenen) Geiseln und für einen vollständigen Sieg mit Gottes Hilfe zu beten”.

Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist ein zentraler Streitpunkt des israelisch-palästinensischen Konflikts. Jordanien verwaltet diese islamischen Heiligtümer, Israel regelt jedoch den Zugang zum Tempelberg. Juden verehren den Tempelberg als Ort des früheren Zweiten Tempels als ihren heiligsten Ort.

Ben Gvir hat sich in der Vergangenheit wiederholt über das von der israelischen Regierung verhängte Gebetsverbot hinweggesetzt und den Tempelberg besucht.

Das Außenministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde verurteilte den Besuch des israelischen Ministers und sprach von einer “beispiellosen Provokation gegenüber Millionen von Palästinensern und Muslimen”. Das jordanische Außenministerium bezeichnete den Besuch als “provokativ und inakzeptabel”.

Unterdessen wurden bei einem israelischen Angriff auf das Fahrzeug des palästinensischen, mit der Miliz Islamischer Jihad verbundenen TV-Senders Al-Quds Today fünf Mitarbeiter getötet, wie der Sender mitteilte. Eine Rakete habe den Übertragungswagen getroffen, als er in der Flüchtlingssiedlung Nuseirat im Gazastreifen parkte. Palästinensische Medien und örtliche Reporter berichteten, das Fahrzeug sei als eines der Presse gekennzeichnet gewesen. Die Journalisten hätten aus dem Krankenhaus und dem Lager Nuseirat berichtet.

Palästinenser: Fünf Journalisten getötet

Die israelische Armee erklärte ihrerseits, in der Nacht “einen Präzisionsschlag auf ein Fahrzeug mit einer Terrorzelle des Islamischen Jihads” an Bord in der Gegend Nuseirat ausgeführt zu haben. Vor dem Angriff seien “zahlreiche Schritte” unternommen worden, um das Risiko zu vermindern, Zivilisten zu verletzen. In einer späteren Mitteilung hieß es, der israelische Militärgeheimdienst habe “bestätigt”, dass die fünf Getöteten “Agenten des Islamischen Jihad waren, die sich als Journalisten ausgaben”.

Mehr als ein Dutzend Menschen seien verletzt worden, teilte die Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mit. Im Viertel Seitun in Gaza-Stadt seien fünf Menschen getötet und zwanzig verletzt worden, als ein Haus bei einer israelischen Attacke getroffen worden sei. Die Zahl der Todesopfer könne noch steigen. Es seien noch viele Menschen unter den Trümmern des eingestürzten Hauses verschüttet, hieß es.