Glurns kommt unter kommissarische Verwaltung

Glurns – In Glurns muss im kommenden Frühjahr der Gemeinderat neu gewählt werden. In der Zwischenzeit wird ein kommissarischer Verwalter das Ruder in Südtirols kleinster Stadt übernehmen. Nur so lässt sich die Patt-Situation offenbar überwinden.

Bei den letzten Gemeinderatswahlen errangen die SVP und die Liste “Für Glurns” jewels sechs Sitze. Mit Alois Frank stellte die SVP zwar den Bürgermeister. Trotzdem konnte man sich nicht auf die Zusammensetzung des vierköpfigen Gemeindeausschusses einigen.

Damit sind die Koalitionsverhandlungen gescheitert. Frank wirft der Liste “Für Glurns” vor, für eine Zusammenarbeit nicht die nötige Bereitschaft und das nötige Vertrauen aufgebracht zu haben.