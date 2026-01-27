Aktuelle Seite: Home > Politik > Grenzschutz-Kommandant Bovino soll Minneapolis verlassen
Gregory Bovino soll abgezogen werden

Grenzschutz-Kommandant Bovino soll Minneapolis verlassen

Dienstag, 27. Januar 2026 | 00:20 Uhr
APA/APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der umstrittene Kommandant der Grenzschutzbehörde, Gregory Bovino, soll Minneapolis bald verlassen. Neben ihm sollen in Kürze auch einige seiner Grenzschutzbeamten abgezogen werden, wie die US-Sender CNN und CBS News berichteten. Sie stützen sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Nach Informationen von CNN sollen die Beamten am Dienstag die Stadt verlassen. Am Samstag war der US-Bürger Alex Pretti durch Schüsse bei einem Einsatz von Bundesbeamten gestorben.

Seither baute sich immer mehr Protest in der Stadt im Norden der USA und landesweit gegen die Trump-Regierung und ihre rigorose Abschiebepolitik auf. Die Demokraten wollen deshalb auch Haushaltsmittel für Migrationsbehörden blockieren.

Bovino ist ein zentraler Akteur der umstrittenen Einsätze der Bundesbeamten in der demokratisch regierten Stadt im US-Staat Minnesota geworden. Er hatte nach dem Tod Prettis in einem CNN-Interview gesagt, dass die Beamten die “Opfer” seien. Auch wegen seines rigorosen Auftretens, gekleidet mit einem auffälligen Mantel, hatten Kritiker Vergleiche zu Nazi-Methoden gezogen. Bovino hatte das zurückgewiesen.

Trump entsendet Ex-ICE-Leiter Homan nach Minnesota

Die Medienberichte folgen wenige Stunden auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, dass er nach den tödlichen Schüssen auf einen US-Bürger bei einem Einsatz von Bundesbeamten den früheren kommissarischen Leiter der Einwanderungsbehörde ICE, Tom Homan, in den US-Staat Minnesota schickt. Regierungssprecherin Karoline Leavitt fügte an, dass Homan die Einsätze vor Ort überwachen solle. Homan ist schon länger mit der Oberaufsicht über Trumps Abschiebepolitik betraut und gilt als Hardliner.

Die Ankündigung kam nach einem Telefonat zwischen Trump und Minnesota-Gouverneur Tim Walz. Der Demokrat hatte von der US-Regierung gefordert, dass sie die zu Tausenden in die Stadt für Abschiebe-Razzien geschickten Bundesbeamten abziehen soll.

Die Regierungssprecherin hatte auf die Frage von Journalisten, ob Bovino in Minnesota bleiben werde, nicht eindeutig geantwortet: Er sei ein “hervorragender Profi” und werde weiterhin die Grenzschützer im ganzen Land leiten.

© 2026 First Avenue GmbH
 