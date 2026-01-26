Aktuelle Seite: Home > Chronik > Polizei verhaftet Serienstraftäter in Meran
56-Jähriger muss ins Gefängnis

Polizei verhaftet Serienstraftäter in Meran

Montag, 26. Januar 2026 | 17:11 Uhr
Von: mk

Meran – Die Polizei hat in Meran am Samstag einen 56-jährigen Einheimischen festgenommen. Der Mann, gegen den ein Vollstreckungsbefehl der Bozner Staatsanwaltschaft vorlag, muss eine Haftstrafe von drei Jahren und acht Monaten abbüßen.

Laut Polizei ist der Mann für eine Unzahl von strafrechtlich relevanten Vergehen verantwortlich, die im Stadtgebiet von Meran über die Bühne gegangen sind. Zu den Vorwürfen zählen Bedrohung, Körperverletzung, Mitführen von waffenähnlichen Gegenständen und Erpressung.

Die Polizei war dem Mann bereits seit mehreren Tagen auf der Spur und überwachte seine Wohnung sowie Orte, an denen er sich üblicherweise aufhielt.

Dies erlaubte es den Ermittlern, zuzuschlagen, bevor der 56-Jährige untertauchen konnte. Der Mann wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.

