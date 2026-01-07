Aktuelle Seite: Home > Politik > Grönland: Babler für Strafzölle und Sanktionen gegen USA
Babler will Trump europäische Stärke demonstrieren

Grönland: Babler für Strafzölle und Sanktionen gegen USA

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 16:51 Uhr
Babler will Trump europäische Stärke demonstrieren
APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT


Von: apa

SPÖ-Chef Andreas Babler will die USA mit der Androhung von scharfen Sanktionen und Strafzöllen von einer Übernahme Grönlands abbringen. Ein entsprechender Katalog solle auf EU-Ebene schon jetzt ausgearbeitet und beschlossen werden, forderte der Vizekanzler am Mittwoch in einer Aussendung. “Die EU verfügt über einen Binnenmarkt mit 450 Millionen Menschen und über sehr viel wirtschaftliche Macht, die sie gegenüber den USA einsetzen kann.”

“Es geht jetzt darum, der Trump-Regierung auf politischer Ebene klar und unmissverständlich zu signalisieren, dass alle Staaten der Europäischen Union hinter der Souveränität Dänemarks stehen und diese Annexions-Fantasien ein Ende haben müssen”, betonte der Parteifreund der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Der “Grönland-Katalog” solle jetzt beschlossen werden, “damit im Ernstfall keine wochenlangen EU-internen Diskussionen folgen”, argumentierte Babler.

Sanktionen gegen Tech-Giganten “wirksamer Hebel”

Sanktionen gegen Tech-Giganten wären “ein wirksamer Hebel”, weil es zwischen diesen Konzernen und der Trump-Regierung eine enge Verbindung gebe, so der SPÖ-Chef weiter. Auf die Liste der abschreckenden Maßnahmen gehöre zudem eine Beschränkung von US-Investitionen in Bereichen der kritischen Infrastruktur.

“Ich halte mich an einen Grundsatz: Stärke zeigt sich, wenn man Grenzen respektiert”, betonte Babler. “Wenn wir eines gesehen haben, dann ist es, dass sich Trump nur durch Stärke abschrecken lässt. Europa muss aufhören, sich kleiner zu machen, als es ist. Wir haben viele Hebel in der Hand und sollten selbstbewusster auftreten.”

