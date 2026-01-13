Aktuelle Seite: Home > Politik > Grönland-Treffen in Washington zwischen USA und Dänemark
JD Vance empfängt dänischen Außenminister Lars Løkke Rasmussen

Grönland-Treffen in Washington zwischen USA und Dänemark

Dienstag, 13. Januar 2026 | 22:46 Uhr
JD Vance empfängt dänischen Außenminister Lars Løkke Rasmussen
APA/APA/AFP/GETTY/ALEX WONG


Von: apa

Im Streit um US-Ansprüche auf Grönland findet am Mittwoch ein Treffen zwischen US-amerikanischen und dänischen Vertretern statt. Konkret wird der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen mit US-Vizepräsident JD Vance und US-Außenminister Marco Rubio zusammenkommen. An dem Treffen soll auch die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt teilnehmen, wie die dänische Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf Rasmussen meldete.

Wie das grönländische Nachrichten- und Medienportal “Sermitsiaq” online berichtete, ist Ende der Woche ein weiteres Treffen beider Seiten geplant. Acht Senatoren, darunter zwei republikanische Senatoren und drei Mitglieder des US-Kongresses, werden voraussichtlich am Freitag oder Samstag mit dem Grönland-Ausschuss des dänischen Parlaments und Mitgliedern des Ausschusses für Außen- und Sicherheitspolitik des grönländischen Parlaments (Inatsisartut) zusammentreffen.

