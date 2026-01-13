Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bozen: Polizei macht Jungen [10] überglücklich
Gestohlenes Fahrrad gefunden

Bozen: Polizei macht Jungen [10] überglücklich

Dienstag, 13. Januar 2026 | 18:01 Uhr
fahrrad gefunden
Quästur
Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat am Bahnhof von Bozen ein gestohlenes Kinderfahrrad gefunden und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Das teilte der Quästor der Provinz Bozen mit.

Entdeckt wurde das Fahrrad bereits vor einigen Wochen von zwei jungen Beamten der Bahnpolizei im Bereich der Unterführung zu den Bahnsteigen. Das Rad war dort verlassen abgestellt. Auffällig war, dass es zwar die Größe eines Kinderfahrrads hatte, jedoch auf die Nutzung durch Erwachsene eingestellt war.

Nach der Sicherstellung begannen die Exekutivbeamten mit der Suche nach dem Eigentümer. Der Abgleich mit bereits vorliegenden Diebstahlsanzeigen blieb zunächst ohne Ergebnis. Davon ließen sich die Fahnder jedoch nicht entmutigen und suchten zusätzlich in sozialen Netzwerken weiter.

Mit Erfolg: Nach einigen Tagen stießen sie auf einen Beitrag einer Mutter, die dort ein Foto des Fahrrads veröffentlicht hatte. Sie hoffte, das Rad wiederzufinden, mit dem ihr Sohn täglich zur Schule gefahren war – letztlich mit Erfolg.

Wenig später konnte das Fahrrad dem zehnjährigen Simon persönlich zurückgegeben werden. Seine Freude und Zufriedenheit seien der schönste Dank für das Engagement der beiden Beamten gewesen, teilt die Quästur mit.

Bezirk: Bozen

