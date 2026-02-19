Aktuelle Seite: Home > Politik > Grossi: “Nicht viel Zeit” für Atomgespräche mit Iran
Sieht "Schritt nach vorn"

Grossi: “Nicht viel Zeit” für Atomgespräche mit Iran

Donnerstag, 19. Februar 2026 | 00:29 Uhr
Sieht \
APA/APA/AFP/JOE KLAMAR
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Nach einer zweiten Runde indirekter Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA hat der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, von einem “Schritt nach vorn” gesprochen und zugleich zur Eile gemahnt. “Wir haben Fortschritte gemacht, aber es gibt noch viel zu tun, und das Problem ist, dass wir nicht viel Zeit haben”, sagte Grossi dem französischen Fernsehsender LCI. “Es besteht die Möglichkeit eines Dialogs, der nun zum ersten Mal wirklich Gestalt annimmt.”

Erstmals werde über “konkrete Dinge” gesprochen. Er sehe “auf beiden Seiten den Willen, eine Einigung zu erzielen”, aber eine solche Einigung sei “ungeheuer komplex”. Die USA und der Iran hatten Anfang Februar unter Vermittlung des Oman die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm wieder aufgenommen. Eine zweite Runde indirekter Gespräche hatte am Dienstag in Genf stattgefunden.

Nach den Gesprächen hatte der Iran erklärt, Teheran und Washington hätten sich auf eine Reihe von Leitprinzipien für ein mögliches Abkommen geeinigt. Zuvor hatte sich Teheran bereit für eine “Überprüfung” seines Atomprogramms durch die IAEA gezeigt. US-Vizepräsident JD Vance hatte allerdings betont, dass weiterhin Meinungsverschiedenheiten bestünden.

Vorwürfe Teherans

Nach dem zwölftägigen Krieg gegen Israel im Juni, in dem die USA iranische Atomanlagen bombardierten, hatte der Iran die Zusammenarbeit mit der IAEA zunächst eingestellt und den Zugang der IAEA-Inspektoren zu den betroffenen Anlagen eingeschränkt. Teheran warf der IAEA vor, die Angriffe nicht verurteilt zu haben.

Die UNO-Organisation mit Sitz in Wien ist damit beauftragt, zu prüfen, ob das iranische Atomprogramm friedlicher Natur ist. Israel und weitere Staaten werfen Teheran vor, eine Atombombe anzustreben. Teheran streitet dies ab, beharrt jedoch auf seinem Recht, den Atomsektor für zivile Zwecke auszubauen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Kommentare
103
Kritik an “Tirol”-Schriftzügen: Politische Kontroverse entfacht
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
Kommentare
64
Düstere Analyse: Südtirols Jugend blutet aus
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
Kommentare
46
Elternmörder aus Bozen lehrt Schach im Gefängnis
299 Führerscheine weg: Merans Handy-Sünder lernen es nicht
Kommentare
38
299 Führerscheine weg: Merans Handy-Sünder lernen es nicht
Entscheidung steht: Kein Olympia-Einsatz für Passler
Kommentare
29
Entscheidung steht: Kein Olympia-Einsatz für Passler
Anzeigen
Bayerisches Outdoor Filmfestival 2026
Bayerisches Outdoor Filmfestival 2026
Die besten Outdoor-Filme des Jahres.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 