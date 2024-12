Grün kritisieren Abfallsammeldienst Meeran

Von: Ivd

Meran – Durch einige Fragen baten die Grünen von Meran um Informationen über die Geschäftsführung von ASM und ihre gegenwärtigen und zukünftigen Strategien in Bezug auf den Abfallsammeldienst, wobei zu berücksichtigen ist, dass das Unternehmen ein internes Unternehmen der Gemeinde Meran ist und daher ansässig ist Dank des Geldes der Steuerzahler, entweder durch Zölle (kürzlich um neun Prozent erhöht) oder durch Überweisungen der Gemeindeverwaltung.

„In den eingegangenen Antworten gibt es einige Daten, die uns beunruhigen; – beginnt Sprecherin Julia Dalsant – das erste hat mit der Personalfrage zu tun. In den letzten zwei Jahren haben 21 Mitarbeiter das Unternehmen durch freiwillige Kündigung verlassen. Diese Zahl, die über 20 Prozent der Belegschaft des Unternehmens ausmacht, ist beeindruckend. Auch die Tatsache, dass mehr als die Hälfte von ihnen eine Betriebszugehörigkeit von mehr als fünf Jahren vorweisen kann, einige davon sogar zwischen 10 und 20 Jahren, gibt Anlass zum Nachdenken. Daher handelt es sich nicht um sehr junge Mitarbeiter, sondern um Profis in der Branche. In diesem Sinne ist der mögliche Verlust an Kompetenzen bei der Reaktion auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Stadt besorgniserregend. Wenn man bedenkt, dass die Suche nach einem besseren Gehalt in der Regel nur der fünfte Kündigungsgrund ist, stellt sich die Frage, ob es in den letzten beiden Jahren zu einem Unbehagen im Unternehmen gekommen ist. Und wenn ja, was sind die Ursachen und Lösungen.“

„ Zu den Folgen dieser Kündigungen gehört neben einer übermäßigen Personalfluktuation auch die ständige Notwendigkeit, auf den Arbeitsmarkt zurückgreifen zu müssen, um Ersatz zu finden. Dadurch entstanden im Jahr 2023 Ausgaben in Höhe von bis zu 12.000 Euro und bis Ende Oktober 2024 bereits 10.000 Euro für Anzeigen für die Suche nach neuen Mitarbeitern sowie weitere tausende Euro für die Beratung externer Personalvermittlungsagenturen”, fügt Stadtrat Florian Mayr hinzu.

„ Was die Strategien von ASM und insbesondere die mit der Abfallsammlung verbundenen Strategien betrifft, ist nicht klar, ob der Rat und ASM die Schaffung neuer Presscontainer vorantreiben oder beabsichtigen, die Bio-Sammlung von Tür zu Tür zu erhöhen und zu verbessern. Die Schließung der ökologischen Insel in der Via Goethe beispielsweise zwingt diejenigen, die am Ende der Straße wohnen, dazu, mindestens 700 Meter zurückzulegen, um das Gelände in der Via Monastero zu erreichen. In Sinigo zwang die Eröffnung des neuen Presscontainers diejenigen, die über einen bequemen Bio-Service von Tür zu Tür verfügten, auf die neue Struktur zu verweisen. Und schließlich scheint die Platzierung einer ökologischen Insel in der Via Caserme, weit entfernt von einem echten Wohnkomplex, mit Ausnahme einiger Eigentumswohnungen dysfunktional zu sein“, schließt Stadtrat Andrea Rossi.