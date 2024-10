Grüne beraten weitere Schritte nach Nationalratswahl

Von: apa

Die Grünen haben am Dienstag in einer Sitzung ihres Bundesvorstands das für die Partei enttäuschende Wahlergebnis analysiert. Vor Beginn gaben sich die Teilnehmer gegenüber den wartenden Medienvertretern wenig auskunftsfreudig. “Wir werden einen Fahrplan festlegen”, sagte Parteichef Werner Kogler. Namen für ein mögliches Verhandlungsteam für Sondierungsverhandlungen wollte er noch keine kennen.

Formal kann am Dienstag auch noch kein Verhandlungsteam beschlossen werden, dazu braucht es den Erweiterten Bundesvorstand, der am Freitag zusammenkommt. Festgelegt werden könnten bei der Sitzung im Parlamentsklub aber bereits erste inhaltliche Vorstellungen für mögliche Sondierungsgespräche für eine neuerliche Regierungsbeteiligung.

Die Grünen mussten nach fünf Jahren in der Bundesregierung bei der Nationalratswahl am vergangenen Sonntag herbe Verluste hinnehmen. Mit 8,3 Prozent der Stimmen erhielt die Partei und damit 5,6 Prozentpunkte weniger als noch 2019. Als möglicher dritter Partner einer ÖVP-SPÖ-Regierung haben aktuell die NEOS, die vor den Grünen am vierten Platz landeten, die besseren Karten.