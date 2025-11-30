Aktuelle Seite: Home > Politik > Grüne kritisieren mangelnde Barrierefreiheit am Bahnhof in Meran
„Situation seit Monaten bekannt, doch weiterhin ungelöst“

Grüne kritisieren mangelnde Barrierefreiheit am Bahnhof in Meran

Sonntag, 30. November 2025 | 17:44 Uhr
Zug leer Bahn sym
Pexels
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Seit Monaten berichten Bürgerinnen und Bürger sowie zahlreiche Medien über erhebliche Schwierigkeiten bei der Barrierefreiheit am Bahnhof in Meran. Darauf macht die Grüne Stadtliste aufmerksam. Trotz der breiten Aufmerksamkeit und mehrerer Hinweise sei die Situation bislang nur unzureichend verbessert worden. Für viele Menschen, etwa Personen im Rollstuhl, Eltern mit Kinderwagen oder ältere Menschen würden Bahnfahrten dadurch zu einer großen Herausforderung.

Die Grüne Stadtliste Meran hat deshalb eine schriftliche Anfrage eingebracht, um den aktuellen Stand zu klären und konstruktive Lösungswege aufzuzeigen.

„Es ist wichtig, dass alle Menschen den Bahnhof selbstständig und sicher nutzen können“, betont Gemeinderätin Julia Dalsant. „Da sich die Probleme trotz der öffentlichen Diskussion bisher kaum verändert haben, möchten wir wissen, welche Schritte bereits gesetzt wurden und welche Maßnahmen geplant sind.“

Die Anfrage thematisiert unter anderem:

– welche Initiativen die Gemeinde in den vergangenen Monaten gegenüber RFI ergriffen hat,
– warum derzeit nur eine mobile Rampe zur Verfügung steht und ob zusätzliche Rampen vorgesehen sind,
– wie während der Schließung der Vinschgauer Bahnlinie barrierefreie Mobilität gewährleistet wird,
– und welche langfristigen Pläne es zur Verbesserung der Barrierefreiheit an Merans Bahnhöfen gibt.

„Es wäre das Mindeste, dass Bahnhöfe barrierefrei und für alle Menschen frei zugänglich sind. Eine funktionierende Barrierefreiheit ist keine Zusatzleistung, sondern eine grundlegende Voraussetzung für eine wirklich inklusive Stadt“, so die Grüne Stadtliste Meran.

Bezirk: Burggrafenamt

