Grüne Meran: „Unsere Kinder brauchen Platz“

Meran – Das Bildungsjahr hat begonnen und beim Kindergarten im Stadtviertel Maria Himmelfahrt ist noch alles beim Alten. Dies beklagen zumindest die Grünen in Meran. Dabei hätten SVP, Alleanza und Civica vor einem Jahr angekündigt, den deutschen und italienischen Kindergarten zu erweitern. Die Bauarbeiten sollten in diesem Jahr beginnen. Die Grüne Fraktion hat nachgefragt.

Das Stadtviertel Maria Himmelfahrt steht vor großen Veränderungen. Die Stadtregierung hat die Voraussetzungen geschaffen, dass in der 1. Mai-Straße private Investoren mehrere Wohnhäuser errichten werden. Damit soll das Viertel um weitere 230 Bewohnerinnen und Bewohner wachsen. Zusätzliche Kindergartenplätze seien daher notwendig. Die Grünen haben daher bei der Stadtregierung nachgefragt, wann die Erweiterung des Kindergartens im Stadtviertel abgeschlossen sein wird.

Der zuständige Stadtrat Stefan Frötscher hat noch im August 2022 angekündigt, dass mit den Bauarbeiten in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 begonnen werde. Seitdem ist es laut den Grünen um das Projekt sehr still geworden. „Wir fordern, dass das Stadtviertel, die Familien und die betroffenen Pädagoginnen über die Pläne der Gemeinde und etwaige Verzögerungen endlich in Kenntnis gesetzt werden“, so Toni Ladurner, langjähriger Gemeinderat der Grünen. „Der Kindergarten verfügt außerdem über eine ‚grüne Lunge‘, welche es zu erhalten gilt. Die Stadtregierung möge über die Auswirkungen des Projekts zur Erweiterung des Kindergartens auf die Grün- und Außenflächen informieren“, so Johannes Ortner, Grüner Gemeinderat und Kandidat für den Landtag.

„Die Landesregierung hat ab 2024 ein verpflichtendes Kindergartenjahr eingeführt. Damit braucht es zusätzliche Plätze in Merans Kindergärten, die heute schon nicht allen Familien einen Platz anbieten können“, so Madeleine Rohrer, Fraktionssprecherin. „Die Stadtregierung muss daher jenen Projekten die Vorzugsschiene geben, die es für Bildung und Betreuung der Kinder so dringend braucht.“