Grüne zeigen Solidarität mit den Menschen in der Ukraine

Bozen – Die Grünen im Südtiroler Landtag verurteilen den Angriff Russlands auf die Ukraine. „Großrussische Ambitionen Putins und seine Folgen, jetzt für die Ukraine, sind beängstigend. Nun werden wir Zeugen, wie Russland die Ukraine überfällt. Keine andere Beschreibung ist zutreffend für diesen groß angelegten Angriff“, so die Grünen.

Wie immer, würden solche Großmachtsphantasien auf dem Rücken jener erfolgen, die sie am wenigsten verschuldet haben: die Menschen vor Ort und diejenigen, die ihre Lieben derzeit in der Ukraine wissen müssen. „Dazu gehören auch viele Menschen, die in Südtirol leben und arbeiten. Ihnen gelten unsere Gedanken und unsere Solidarität in diesen Tagen und Wochen“, so die Grünen.

Europa sei nach Faschismen und Weltkriegen als Friedensprojekt geboren. „Der Wunsch und das Versprechen von Frieden und Wohlstand hält uns als Europäer zusammen. Frieden ist ein unbezahlbar kostbares Gut. Nichts wäre schlimmer, als ein Krieg auf unserem Kontinent. Seit wenigen Tagen ist dies leider nicht mehr undenkbar geworden“, erklären die Grünen abschließend.