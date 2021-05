Grüner Pass und Tests: Landesregierung hält an Strategie fest – VIDEO

Bozen – Die Landesregierung hat heute in ihrer wöchentlichen Sitzung über aktuelle Themen beraten und Beschlüsse gefasst. In einer Pressekonferenz wurde über den Youtube-Kanal des Landes darüber Auskunft erteilt.

Vor allem über den Corona-Pass und die damit verbundene Teststrategie hat sich die Landesregierung heute befasst. Landeshauptmann Arno Kompatscher erklärte, man wolle trotz kritischer Stimmen an der Strategie festhalten.

Es sei nämlich mittlerweile ein Punkt erreicht, an dem für die Geimpften die Einschränkungen der Freiheiten nur mehr schwer aufrechtzuerhalten sind. Weil es auf der anderen Seite noch nicht für alle ein Impfangebot gibt, werden die Corona-Tests angeboten. So werde wieder Gleichheit hergestellt. Auch die Genesenen können den Corona-Pass erlangen.

Durch die Teststrategie behalte man zusätzlich einen Überblick über die Lage und könne Infektionsketten frühzeitig unterbrechen, erklärte der Landeshauptmann. Die Strategie sei erfolgreich, das könne man aus den stabilen Zahlen herauslesen.

Südtirol ist mit dem Corona-Pass einen Schritt weiter als Italien oder die EU. Doch auch hier sei ein ähnliches System geplant, erläutert Kompatscher. Vonseiten der EU und Italien gebe es zudem Stimmen, die den Weg Südtirols als richtigen Weg bezeichnen.

Was die Ermittlungen der italienischen Datenschutzbehörde angeht, betonte der Landeshauptmann, dass in einer Stellungnahme alles dargelegt werde. Es sei richtig, dass die Behörde die Schritte überprüft. Wenn es Nachholbedarf gibt, werde man nachbessern. Kompatscher hofft, dass der Corona-Pass in Südtirol bleiben kann und nicht nur deshalb gekippt wird, weil man einen Schritt früher unterwegs ist, als anderswo.