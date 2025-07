Guido Baldessarelli zum Leiter der Abteilung IV ernannt

Von: mk

Bozen/Trient – Heute Morgen wurde Guido Baldessarelli, der neue Leiter der Abteilung IV – Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen der Autonomen Region Trentino-Südtirol, offiziell der Regionalregierung vorgestellt.

„Wir wünschen dem neuen Leiter alles Gute für diesen neuen Auftrag“, so Präsident Arno Kompatscher. „Wir sind überzeugt, dass er in der Lage sein wird, Stabilität und Effizienz in einer Organisationsstruktur zu gewährleisten, die auf komplexe und strategische Herausforderungen reagieren muss. Seine Erfahrung ist ein Mehrwert, um den Herausforderungen der Innovation und der Verwaltungstätigkeit mit Kompetenz und Weitblick zu begegnen.“

„Die Ernennung von Herrn Baldessarelli entspricht der Notwendigkeit, der Abteilung eine erfahrene und maßgebende Leitung zuzuteilen, die operative Kontinuität und Effizienz gewährleisten kann“, erklärte die Vizepräsidentin und Regionalassessorin Giulia Zanotelli. „Es handelt sich um eine Entscheidung, die auf der Kompetenz und Professionalität beruht, die Herr Baldessarelli über viele Jahre hinweg bewiesen hat. Herr Baldessarelli kennt den Verwaltungsapparat gut, und wir sind sicher, dass er ihn konkret und mit Institutionenbewusstsein in den Dienst der Gemeinschaft stellen kann.“

Die Abteilung IV umfasst vier für die Region strategische Ämter: Amt für technische Angelegenheiten und Instandhaltung, Amt für Informatik und Digitalisierung, Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomat, Amt für Vermögen. In diesen Bereichen laufen derzeit zahlreiche relevante und komplexe Tätigkeiten ─ einschließlich der Entscheidungen in puncto Justizzentrum ─, heikle Ausschreibungsverfahren und vertragliche Beziehungen mit Außenstehenden, die ein hohes Maß an verwaltungstechnischer Kompetenz und eine gründliche Kenntnis der geltenden Vorschriften in Sachen öffentliche Vergabeverfahren – sowohl der staatlichen als auch der Landesbestimmungen, die von der Region angewendet werden – erfordern.

Guido Baldessarelli hat einen Hochschulabschluss in Handels- und Wirtschaftswissenschaften und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich des öffentlichen Vertrags- und Beschaffungswesens, da er als Leiter des Vertrags- und Beschaffungsdienstes der Autonomen Provinz Trient tätig war. In dieser Funktion war er für die Ausarbeitung und den Abschluss von Verträgen, die Erfüllung der damit verbundenen steuerlichen und grundbuchrechtlichen Verpflichtungen, den Gebrauch elektronischer Beschaffungssysteme und den elektronischen Markt zuständig und fungierte als Beschaffungsstelle. Darüber hinaus hat er sich mit Verhandlungsverfahren für Ausschreibungen und Konzessionen befasst, Wettbewerbsausschreibungen ausgearbeitet und die Verwaltung der Versicherungspolizzen für die Aktivitäten und Güter der Provinz überwacht. Als angesehener Experte ist er auch im Bildungs- und Weiterbildungsbereich tätig und wird häufig als Referent zu Konferenzen und Seminaren zum Thema öffentliche Verträge eingeladen.