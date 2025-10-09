Aktuelle Seite: Home > Politik > Guterres verlangt Einhaltung der Vereinbarung
Guterres fordert Einhaltung der Vereinbarung

Guterres verlangt Einhaltung der Vereinbarung

Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 03:04 Uhr
Guterres fordert Einhaltung der Vereinbarung
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ALEXI J. ROSENFELD
Schriftgröße

Von: APA/dpa

UN-Generalsekretär António Guterres alle Beteiligten aufgefordert, sich an die Vereinbarung zu halten. “Alle Geiseln müssen in würdiger Weise freigelassen werden. Ein dauerhafter Waffenstillstand muss gesichert werden.” Die Kämpfe müssten ein für alle Mal beendet werden, und der sofortige und ungehinderte Zugang von humanitären Hilfsgütern in den Gazastreifen müsse gewährleistet werden. “Das Leiden muss ein Ende haben”, forderte der UN-Generalsekretär.

Guterres lobte die diplomatischen Bemühungen der Vereinigten Staaten, Katars, Ägyptens und der Türkei, die den Durchbruch bei Gesprächen in Scharm el Scheich in der Nacht zum Donnerstag vermittelt hatten. Die Vereinten Nationen würden die vollständige Umsetzung der Vereinbarung unterstützen, die Bereitstellung ihrer humanitären Hilfe ausweiten und die Wiederaufbaubemühungen im Gazastreifen vorantreiben.

Guterres dringt auf Zweistaatenlösung

Zugleich forderte Guterres alle Beteiligten auf, “diese einmalige Gelegenheit” für den Weg hin zu einer Zweistaatenlösung zu nutzen, die es Israelis und Palästinensern ermöglichen würde, in Frieden und Sicherheit zu leben. “Noch nie stand so viel auf dem Spiel”, betonte er.

Mit Zweistaatenlösung ist ein unabhängiger palästinensischer Staat gemeint, der friedlich Seite an Seite mit Israel existiert. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt eine Zweistaatenlösung ebenso ab wie die Hamas.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Kommentare
54
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Törggelen: Mit oder ohne Blutwurst?
Kommentare
47
Törggelen: Mit oder ohne Blutwurst?
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Kommentare
37
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Kommentare
33
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Kommentare
33
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Anzeigen
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 