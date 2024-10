Hamas-Behörde: 93 Tote bei Angriff auf Gazastreifen

Spuren der Zerstörung in der Stadt Beit Lahiya

Von: APA/AFP/Reuters

Die Zahl der Toten bei einem israelischen Angriff auf ein fünfstöckiges Wohngebäude in der Stadt Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens ist nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Medienbüros auf 93 gestiegen. Rund 40 Menschen würden noch vermisst, sagte Sprecher Ismail Thawabta. Der palästinensische Zivilschutz ging zuvor von “mehr als 55” Toten aus. Die Angaben aus dem Gazastreifen ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Nach Angaben des Zivilschutzes waren Dutzende bei dem Angriff verletzt worden. Einige befänden sich noch unter den Trümmern. Viele der Todesopfer seien Frauen und Kinder, meldete die Nachrichtenagentur WAFA unter Berufung auf Mediziner.

Die israelische Armee erklärte auf Anfrage, die Informationen prüfen zu wollen. Zudem gab sie an, bei mehreren Boden- und Luftangriffen in Jabaliya ebenfalls im Norden des Gazastreifens am Vortag 40 Mitglieder der radikalislamischen Hamas getötet zu haben.

“Die meisten der Opfer sind Frauen und Kinder”, sagte Rabie al-Shandagly, der in einer nahe gelegenen Schule in Beit Lahiya Zuflucht gefunden hatte. “Die Menschen versuchen, die Verletzten zu behandeln, aber es gibt keine Gesundheitsversorgung mehr.” Der Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses erklärte, dass 15 der Toten dorthin gebracht worden seien. Zudem würden etwa 35 Verletzte dort behandelt, die meisten von ihnen Kinder.

“Wir haben nur noch Erste-Hilfe-Material, seit die (israelische) Armee das Krankenhaus gestürmt und das medizinische Team festgenommen hat”, sagte er. Die israelische Armee hatte in der vergangenen Woche erklärt, um das Krankenhaus herum im Einsatz gewesen zu sein. Die Hamas sprach von einem “weiteren schrecklichen Massaker” und warf der israelischen Armee vor, im nördlichen Gazastreifen eine “ethnische Säuberung” zu betreiben.

Israel geht seit dem 6. Oktober verstärkt im Norden des Gazastreifens vor. Erklärtes Ziel der israelischen Armee ist es, die Hamas-Mitglieder daran zu hindern, die Miliz wieder aufzubauen. Der Krieg im Gazastreifen war durch einen beispiellosen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst worden. Auf israelischer Seite wurden 1206 Menschen teils brutal getötet. Israel geht seitdem militärisch im Gazastreifen vor. Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden mehr als 42.800 Menschen getötet.