Harris hält Kundgebung in Washington ab

Von: APA/AFP

Eine Woche vor der US-Präsidentschaftswahl hält die demokratische Kandidatin Kamala Harris am Dienstag an einem symbolträchtigen Ort in Washington eine Großkundgebung ab. Die Vizepräsidentin wird im Park The Ellipse südlich des Weißen Hauses sprechen, wo ihr Rivale Donald Trump am 6. Jänner 2021 seine fanatischen Anhänger mit erfundenen Wahlbetrugsvorwürfen aufstachelte, bevor die Menge das Kapitol stürmte. Harris will bei dem Auftritt eine Art “Schlussplädoyer” halten.

Nach Trumps Rede hatten seine Anhänger das Kapitol gestürmt, es gab fünf Tote, 140 Polizisten wurden verletzt. Wegen seiner Versuche, das Wahlergebnis zu kippen, ist Trump in zwei Verfahren angeklagt. In den Umfragen zur Wahl am 5. November liefern sich der Rechtspopulist und Harris, die früher als Staatsanwältin arbeitete, seit Wochen ein extrem enges Kopf-an-Kopf-Rennen.