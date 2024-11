Harris und Trump mit letzten Auftritten vor US-Wahl

Von: APA/AFP

Der US-Wahlkampf geht am Montag ins Finale. Einen Tag vor dem Urnengang treten die Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump noch einmal in als wahlentscheidend geltenden “Swing States” auf, in denen der Ausgang den Umfragen zufolge auf der Kippe steht. Die Vizepräsidentin plant eine ganze Serie von Kundgebungen in Pennsylvania, Ex-Präsident Trump will ebenfalls in Pennsylvania sowie in North Carolina auftreten.

Alle Umfragen deuten bei der Wahl am Dienstag auf ein extrem knappes Rennen hin, so dass nur wenige Stimmen in einigen US-Staaten am Ende darüber entscheiden könnten, wer die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Joe Biden antritt. Die Wahl gilt als richtungweisend. Harris wäre die erste Frau und Afroamerikanerin an der Spitze der Vereinigten Staaten. Bei einer Rückkehr Trumps ins Weiße Haus befürchten viele seiner Kritiker, dass er die demokratische Grundordnung missachten und gegen seine politischen Gegner vorgehen könnte.