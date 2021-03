Hartes Ringen um Abänderung des Landschaftsplanes

Partschins – In der Februar-Sitzung des Gemeinderats von Partschins hatte Bürgermeister Alois Forcher eine Vertagung der Anpassungen des Landschaftsplanes der Gemeinde Partschins an die Bestimmungen des Landesgesetzes vorgeschlagen. Demnach musste der Tagesordnungspunkt in dieser Sitzung erneut zur Debatte stehen.

Völlig überraschend sei nun neben der angekündigten Aufnahme des Passus „Errichtung von Bienenständen und Lehrbienenständen“ die Erlaubnis zur Errichtung von Holzhütten und Holzlagern mit Flugdächern in den Natur- und Agrarflächen gekommen, berichtet die neue Bürgerliste Partschins Rabland Töll in einer Aussendung.

Die Vertreter der Bürgerliste waren sehr wohl dafür, den Abschnitt die Bienenstände betreffend aufzunehmen, da es hierzu klare Bestimmungen vonseiten des Landes gibt. „Völlig anders verhält es sich in Bezug auf die Errichtung von Holzhütten und Holzlagern! Momentan gibt es noch keine verbindlichen Regelungen bezüglich Größe, Bauweise usw.“, erklärt die Bürgerliste. Sie sei nicht gegen kleine Holzhütten oder Überdachungen von Holzlagern, nur hätte sie sich gewünscht, die gesetzlichen Bestimmungen abzuwarten und danach diesen Abschnitt in den Landschaftsplan zu integrieren.

Der zweite Tagesordnungspunkt, den die Bürgerliste als „brisant“ einstuft, die Ersetzung zweier Mitglieder in der Baukommission. Die Bürgerliste forderte wenigstens als Ersatz- Mitglied in dieser wichtigen Kommission vertreten zu sein. Bei 30 Prozent an Wählerstimmen sei diese Forderung keineswegs anmaßend, findet die Bürgerliste. Sie schlug eine geheime Abstimmung vor. „Leider brachte auch diese Art der Abstimmung nicht das erhoffte Ergebnis und somit bleibt die Baukommission, die Vertreter der Politik betreffend, in Händen der SVP und der Freiheitlichen“, erklärt die Bürgerliste.