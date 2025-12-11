Aktuelle Seite: Home > Politik > Haushaltsdebatte: Infrastruktur, Bildungskritik und Identitätspolitik
Olympia-Milliarden entlasten Landeshaushalt

Haushaltsdebatte: Infrastruktur, Bildungskritik und Identitätspolitik

Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 16:32 Uhr
SÜDTIROLER LANDTAG WERTH
SÜDTIROLER LANDTAG/WERTH
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Landesrat Daniel Alfreider verwies auf massive Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, CO₂-arme Busse und Straßenbau. Besonders hob er hervor, dass 150 Mio. Euro aus Rom und Brüssel für Infrastrukturprojekte fließen – viele davon im Zuge der Olympischen Spiele. Die Fertigstellung der Riggertalschleife bis Februar bleibe ein Rennen gegen die Zeit.

Oppositionsabgeordneter Thomas Widmann kritisierte erneut die Bildungs- und Verwaltungspolitik: Man habe zu viele öffentliche Mitarbeiter, aber falsche Prioritäten. Die Bildungsprobleme seien gravierender, als es die Regierung darstelle.

Stauder: Südtirol international „Modellregion“ – Kritik im Landtag überzogen

SVP-Kollege Harald Stauder berichtete von Anerkennung Südtirols im internationalen Vergleich: Minderheitenkongresse und Delegationen lobten das Land als Erfolgsmodell. Die teils pessimistische Darstellung im Plenum entspreche nicht der Realität.

Knoll: Warnung vor sprachlicher und kultureller Entfremdung

Sven Knoll (STF) blieb bei seiner Linie: Die Regierung unterschätze Probleme der Integration und die Veränderung des Sprachumfelds an Schulen. Viele Südtiroler fühlten sich nicht mehr zuhause, was auch die Abwanderung nach Nordtirol erkläre. Zudem forderte Knoll eine stärkere kulturelle Nutzung bestehender Einrichtungen – etwa in Meran.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Kommentare
213
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Kommentare
74
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
Kommentare
52
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
Trump hält Europäer für schwach
Kommentare
33
Trump hält Europäer für schwach
Meran: Sanitätsbetrieb verteidigt höhere Parktarife beim Krankenhaus
Kommentare
31
Meran: Sanitätsbetrieb verteidigt höhere Parktarife beim Krankenhaus
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 