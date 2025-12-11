25-Jähriger attackiert Beamte nach Garageneinbruch

Von: Ivd

Bozen – Die Staatspolizei hat gestern einen 25-jährigen Marokkaner festgenommen, der im Stadtviertel Don Bosco ein Auto beschädigt und anschließend Polizeibeamte angegriffen haben soll.

Der Einsatz wurde ausgelöst, nachdem ein Anwohner meldete, dass ein Unbekannter in seinen Garagenstellplatz eingedrungen sei. Als die Streife eintraf, fanden die Beamten den Mann noch vor Ort vor. Laut der Beamten war der Mann zu diesem Zeitpunkt höchst aggressiv. Er soll die Meldenden bedroht und versucht haben, sie am Anruf bei der Polizei zu hindern.

Im Garagenbereich bestätigte sich der Verdacht auf Sachbeschädigung: Die Tür war aufgebrochen, das abgestellte Auto wies Schäden auf, darunter ein vollständig eingeschlagener Heckscheibenbereich. Auf dem Boden fanden die Beamten Essensreste, Reste von Drogen und mehrere Decken.

Angriff auf Beamten und Fluchtversuch

Die Polizisten wollten den Mann zur Identitätsfeststellung zur Wache bringen. Auf dem Weg zum Streifenwagen soll er einem Beamten einen Ellbogenstoß versetzt und anschließend versucht haben zu flüchten. Nach wenigen Metern wurde er jedoch erneut überwältigt.

Der Mann – laut Polizei ein 25-jähriger Marokkaner mit Vorstrafen und laufendem Asylverfahren – wurde wegen Widerstands und Körperverletzung gegen Amtspersonen sowie Hausfriedensbruchs festgenommen. Nach Abschluss der Formalitäten wurde er in den Gefängniszellen der Quästur untergebracht und steht nun der Justiz zur Verfügung.