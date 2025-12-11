Aktuelle Seite: Home > Chronik > 25-Jähriger attackiert Beamte nach Garageneinbruch
Fluchtversuch scheitert

25-Jähriger attackiert Beamte nach Garageneinbruch

Donnerstag, 11. Dezember 2025 | 14:14 Uhr
dsc_2200
Quästur
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Die Staatspolizei hat gestern einen 25-jährigen Marokkaner festgenommen, der im Stadtviertel Don Bosco ein Auto beschädigt und anschließend Polizeibeamte angegriffen haben soll.

Der Einsatz wurde ausgelöst, nachdem ein Anwohner meldete, dass ein Unbekannter in seinen Garagenstellplatz eingedrungen sei. Als die Streife eintraf, fanden die Beamten den Mann noch vor Ort vor. Laut der Beamten war der Mann zu diesem Zeitpunkt höchst aggressiv. Er soll die Meldenden bedroht und versucht haben, sie am Anruf bei der Polizei zu hindern.

Im Garagenbereich bestätigte sich der Verdacht auf Sachbeschädigung: Die Tür war aufgebrochen, das abgestellte Auto wies Schäden auf, darunter ein vollständig eingeschlagener Heckscheibenbereich. Auf dem Boden fanden die Beamten Essensreste, Reste von Drogen und mehrere Decken.

Angriff auf Beamten und Fluchtversuch
Die Polizisten wollten den Mann zur Identitätsfeststellung zur Wache bringen. Auf dem Weg zum Streifenwagen soll er einem Beamten einen Ellbogenstoß versetzt und anschließend versucht haben zu flüchten. Nach wenigen Metern wurde er jedoch erneut überwältigt.

Der Mann – laut Polizei ein 25-jähriger Marokkaner mit Vorstrafen und laufendem Asylverfahren – wurde wegen Widerstands und Körperverletzung gegen Amtspersonen sowie Hausfriedensbruchs festgenommen. Nach Abschluss der Formalitäten wurde er in den Gefängniszellen der Quästur untergebracht und steht nun der Justiz zur Verfügung.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Kommentare
213
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Kommentare
74
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
Kommentare
52
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
Trump hält Europäer für schwach
Kommentare
33
Trump hält Europäer für schwach
Meran: Sanitätsbetrieb verteidigt höhere Parktarife beim Krankenhaus
Kommentare
31
Meran: Sanitätsbetrieb verteidigt höhere Parktarife beim Krankenhaus
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 