Heftige Angriffswelle Israels auf den Libanon

Von: APA/dpa/AFP

Israels Streitkräfte haben bei einer heftigen Angriffswelle auf den Libanon Dutzende Stellungen der proiranischen Hisbollah zerstört. Die Luftwaffe habe binnen 30 Minuten in den als Dahija bekannten Vororten der Hauptstadt Beirut zehn Ziele angegriffen, darunter ein Hauptquartier des Hisbollah-Geheimdienstes, die Zentrale der Eliteeinheit Radwan und weitere Kommandozentralen, teilte das israelische Militär mit. Libanesische Behörden berichtete von einigen Toten.

Laut der Mitteilung des Militärs griffen die israelischen Streitkräfte auch zahlreiche Raketenabschussrampen und Dutzende Hisbollah-Kämpfer an, die den Angaben zufolge Attacken auf Israel vorbereiteten. Nach Hinweisen von israelischen Bodentruppen nahm die Luftwaffe darüber hinaus über 20 Ziele in verschiedenen Teilen des Libanons unter Beschuss, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Zuvor hatte die Hisbollah den Norden von Israel mit Raketen angegriffen.

Die Angriffe waren Teil einer zuvor von der israelischen Armee angekündigten “groß angelegten” Angriffswelle auf Ziele in Teheran und Beirut.

Libanesisches Ministerium: Sieben Tote bei Angriff auf Lager Vertriebener

Dem libanesischen Gesundheitsministerium zufolge wurden bei einem israelischen Angriff im Zentrum von Beirut mindestens sieben Menschen getötet und 21 weitere verletzt. Der Angriff habe den Strandabschnitt Ramlet al-Baida getroffen, an dem Vertriebene im Freien ihr Schlaflager eingerichtet hätten, erklärte das Ministerium in Beirut.

Iran: Mehr als 50 Attacken in Israel gemeinsam mit Hisbollah

Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden gemeinsame Angriffe mit der Hisbollah auf Ziele in Israel bekannt gegeben. In einer von den iranischen staatlichen Nachrichtenagenturen Fars und Tasnim verbreiteten Erklärung der Revolutionsgarden hieß es, die iranischen Streitkräfte und die Hisbollah hätten in einem “gemeinsamen und integrierten” Einsatz mehr als 50 Ziele in Israel mit Raketen und Drohnen attackiert. Dabei seien unter anderem israelische Armeestützpunkte in Haifa, Tel Aviv und Beerscheba anvisiert worden. Die iranischen Revolutionsgarden griffen außerdem die US-Armeestützpunkte al-Chardsch in Saudi-Arabien und al-Asrak in Jordanien an.

Später erklärte die Hisbollah, einen Stützpunkt des israelischen Militärgeheimdienstes in den Vororten von Tel Aviv mit Raketen angegriffen zu haben.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar gemeinsame Luftangriffe auf den Iran begonnen. Am ersten Kriegstag wurden der obersten Führer des Landes, Ayatollah Ali Chamenei, und weitere Mitglieder der iranischen Führung bei US-israelischen Luftangriffen in Teheran getötet. Der Iran greift seitdem mit Raketen- und Drohnen Israel sowie mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion an.

Im Zuge des Iran-Krieges eskalierte auch der militärische Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel wieder. Die vom Iran unterstützte Miliz überzog Israel zwei Tage nach der Tötung Chameneis mit neuen Raketen- und Drohnenangriffen.